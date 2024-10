Remo anuncia renovação de Jaderson, que fica no Baenão por mais três temporadas

O Clube do Remo anunciou mais uma renovação de contrato. Desta vez, o jogador em questão é o volante/atacante Jaderson, que renovou seu vínculo por mais três anos. A partir de agora, os direitos econômicos e federativos do atleta pertencem ao clube, apelidado de "Rei da Amazônia". Natural de Porto Alegre-RS, Jaderson, de 24 anos, foi contratado em dezembro do ano passado, inicialmente sob a desconfiança de parte da torcida. Ele começou a temporada como reserva no Campeonato Paraense, mas logo ganhou espaço e se consolidou como titular absoluto, tornando-se peça fundamental no elenco.

Com a camisa 22, o jogador transformou sua trajetória no clube, sendo utilizado em várias funções ao longo da temporada, o que lhe rendeu o apelido de "coringa". Seu desempenho em diferentes posições chamou a atenção dos torcedores, que o adotaram como xodó, especialmente devido à sua entrega e raça em campo, além de bons números nas estatísticas.

"Primeiramente, quero agradecer ao Remo e à diretoria pela confiança no meu trabalho e por me darem a oportunidade de continuar aqui. É algo muito gratificante e espero retribuir essa confiança em campo mais uma vez. Fico extremamente feliz com o carinho que recebi da torcida. Todo o reconhecimento que veio deles foi fruto da minha dedicação em cada jogo. O acesso foi para eles. O Remo se tornou parte fundamental da minha carreira, me identifiquei com o clube e hoje posso dizer que virei um torcedor também. Estou muito feliz por ter renovado meu contrato por mais três anos. Agora, é focar nos desafios que virão e continuar trabalhando para conquistar ainda mais com a camisa do Remo", disse Jaderson.

Ao longo da temporada, o jogador participou de 42 jogos, obtendo 20 vitórias, 11 empates e 11 derrotas. Ele encerrou o ano com seis gols e três assistências. Jaderson deverá retornar a Belém em dezembro, quando começará a pré-temporada sob o comando do técnico Rodrigo Santana.