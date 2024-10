Menos dois: Remo anuncia rescisão contratual com lateral e zagueiro

Com o fim da temporada e a consequente montagem do elenco para 2025, o Clube do Remo vem fazendo ajustes e contas com os atletas que estão fora do planejamento para 2025. Nesta terça-feira (22), mais dois nomes engordaram a "barca" de dispensas promovidas desde a conquista do acesso à Série B. Desta vez, o clube informou que o lateral-esquerdo Raimar e o zagueiro Ligger foram dispensados.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Ambos foram contratados no início da temporada e traçaram uma jornada semelhante. Raimar disputou 31 jogos, enquanto o companheiro participou de 30. Cada um marcou dois gols com a camisa azulina, sendo amplamente utilizados na campanha do acesso, mas não convenceram a direção do clube, que decidiu rescindir o contrato, aumentando a lista de dispensas que já conta com outros seis nomes.

"O Clube do Remo informa que o lateral-esquerdo Raimar e o zagueiro Ligger acertaram todos os detalhes e assinaram a rescisão contratual nesta terça-feira (22). O Remo agradece aos atletas pelos serviços prestados e deseja sucesso nas carreiras", diz a nota enviada pelo clube através da internet.

VEJA MAIS

As dispensas no Leão Azul começaram com o goleiro Victor Lube e o volante Adsson. Em seguida foram desligados o lateral-esquerdo Hélder e o volante João Afonso. O volante Bruno Silva não teve a rescisão divulgada pelo Leão, mas foi anunciado no Rio Branco-ES, time da Série D do Brasileiro. Quem também agradeceu pela passagem no Clube do Remo foi o atacante Ribamar, que não convenceu e foi alvo de críticas por, praticamente, toda a temporada de 2024.

Dispensados

Victor Lube - goleiro

Helder - lateral-esquerdo

Adsson - volante

João Afonso - volante

Bruno Silva - volante

Ribamar - atacante

Raimar - lateral-esquerdo

Ligger - zagueiro