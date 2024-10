Após conquistar acesso com o Remo, atacante Ribamar vai jogar no Vietnã

Após uma passagem um tanto apagada pelo Remo, o atacante Ribamar já tem uma casa nova. O jogador acertou com o Thanh Hóa, clube da primeira divisão do futebol vietnamita. A notícia foi divulgada pelo próprio time, que fez o anúncio nas redes sociais.

No Vietnã, o atacante será companheiro de outros três atletas brasileiros, o zagueiro Gustavo Santana, o volante Luiz Antônio e Yago, que também atua no setor ofensivo.

Esta não será a primeira experiência internacional do jogador. Nas temporadas de 2016/2017, o atleta atuou no TSV Munchen, da Alemanha, e em 2019 fez algumas partidas pelo Pyramids FC, do Egito.

Ribamar deixou o Remo na segunda semana de outubro, após a conquista do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. O clube azulino anunciou a rescisão com o jogador e disse que a decisão foi tomada em comum acordo.

Centroavante, Ribamar chegou no Leão Azul no início da temporada para ser o "homem gol" do time azulino. No entanto, o jogador não rendeu o esperado e logo nas primeiras partidas foi alvo de críticas por parte dos torcedores do clube. As reclamações contra o atleta duraram até o fim do Campeonato Brasileiro.

Sem rendimento, o atacante perdeu a titularidade e ficou no banco de reservas, entrando apenas no segundo tempo dos jogos. Com a camisa do Remo, o atacante fez 36 jogos, marcou apenas três gols, um pela Série C e dois na Copa Verde, e não teve assistências.

Por conta do rendimento abaixo do esperado, a equipe preferiu não renovar com o jogador para a Série B.

Além da passagem pelo Leão Azul, Ribamar, que tem 27 anos, também pelo Náutico-AL, Chapecoense-SC, Ponte Preta-SP, América-MG e Vasco-RJ, onde realmente ganhou destaque e atuou por duas temporadas.