Após acesso à Série B, Remo anuncia a dispensa do atacante Ribamar

A lista de dispensas do Remo aumentou no final de semana do Círio. O clube informou, neste sábado (12), que rescindiu o contrato com o centroavante Ribamar. Este é o quinto jogador que deixou a equipe desde a conquista do acesso à Série B do Brasileirão.

O comunicado foi feito por meio de uma nota oficial, publicada no site do clube. Na mensagem, o Remo disse que os detalhes da rescisão já estão acertados entre as partes e agradeceu ao atleta pelos serviços prestados.

Ribamar chegou ao Remo no início da temporada e, desde as primeiras partidas, foi alvo de intensas críticas por parte da torcida azulina. O mau desempenho do centroavante diante da meta foi o principal motivo da insatisfação vinda das arquibancadas.

Os números, inclusive, explicam esse descontentamento. Nesta temporada, Ribamar fez 36 jogos com a camisa do Remo, a maioria deles vindo do banco de reservas. No entanto, o atacante marcou apenas três gols - dois pela Copa Verde e um pela Série C.

O último desses tentos, pela Terceirona, foi importante para a arrancada do Leão Azul na tabela. Nos minutos finais, o jogador marcou o gol que sacramentou a vitória remista por 2 a 1 sobre o CSA-AL. Na comemoração, Ribamar se emocionou e comemorou bastante com o elenco.

O jogador voltou a se emocionar na conquista do acesso, diante do São Bernardo-SP. Ainda na beira do gramado após a partida, em entrevista ao vlog do Gabriel Lira, Ribamar disse que não imaginava o tamanho da torcida do Remo.

“É inexplicável. Eu, sinceramente, eu não tinha noção de quão grande era essa torcida, o clube em si. Quando eu cheguei aqui, no aeroporto, eu percebi que era clube para estar na Série A. A pressão é de acordo com a grandeza do clube. Fico muito feliz de participar dessa história. Agora é comemorar, agradecer a todos, a Deus, minha família, esposa. Agora é só felicidade, agradecer a todos pelo apoio e pelo carinho”, declarou o atacante.