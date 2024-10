Remo está próximo de renovar com mais dois jogadores para a temporada de 2025

Mesmo "de férias", o Remo segue com as negociações para montar o elenco que disputará a temporada de 2025, especialmente a Série B do Campeonato Brasileiro. Entre os nomes que devem permanecer no time azulino está o goleiro Léo Lang e o defensor Sávio.

Conforme informações repassadas por uma fonte ligada ao Leão Azul, os dois jogadores estão próximos de renovar com o clube. Até o momento, o time azulino já anunciou a renovação do meia-atacante Jaderson, do goleiro titular Marcelo Rangel e do zagueiro Rafael Castro. Além disso, Ytalo e Pavani estão garantidos no elenco de 2025. Os dois tinham uma cláusula no contrato que definia a renovação direita em caso de acesso.

Vale destacar que após o fim da Série C, o presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira afirmou que todos os contratos dos atletas seriam rescindido e após isso, a equipe procuraria aqueles com quem gostaria de renovar.

VEJA MAIS

Léo Lang foi o reserva imediato de Marcelo Rangel durante toda a temporada. Apesar de ter feito apenas dois jogos com a camisa azulino, o goleiro correspondeu as expectativas e fez bons jogos, com destaca para o duelo contra o Caxias do Sul, na 12ª rodada da Série C. No duelo, o arqueiro pegou um pênalti e ainda fez defesas importantes.

Já o lateral/zagueiro Sávio, que chegou no início do segundo semestre no Remo, também não foi tão utilizado. No entanto, quando foi acionado, fez bons jogos. O defensor era o reserva imediato de Ligger. Assim, quando o atleta se machucava, Sávio entreva em campo para ocupar a posição.

O jogador de 29 anos veio emprestado do Rio Ave, de Portugal, fez oito partidas e não marcou gols, mas é de interesse da diretoria azulino e deve continuar para 2025.