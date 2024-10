Copa Verde pode sofrer alterações de regulamento em 2025; Remo e Paysandu se posicionam

A próxima edição da Copa Verde pode trazer mudanças significativas no formato. De acordo com informações obtidas pelo Núcleo de Esportes de O Liberal por meio de fontes ligadas ao Remo e ao Paysandu, a competição regional deve sofrer alterações tanto no modelo de disputa quanto na premiação.

O Leão Azul e o Papão são, até o momento, as únicas equipes paraenses garantidas no torneio. Apesar da vaga assegurada, a diretoria do Remo ainda avalia a participação do clube, pois, segundo o presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, o atual formato não é atraente.

"O Campeonato Paraense é sempre prioridade, mas a Copa Verde, ultimamente, só tem um atrativo, que é o título e a vaga na fase seguinte da Copa do Brasil. Esperamos que venha com um formato mais atrativo, e aí vamos pensar em participar", afirmou Tonhão em coletiva de imprensa na última semana.

Posicionamento dos clubes

Após a apuração das informações, o Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com Remo e Paysandu para obter uma declaração oficial. Segundo o Remo, o clube ainda não recebeu nenhuma comunicação da CBF sobre mudanças na Copa Verde, embora o presidente Tonhão tenha deixado claro que o formato atual não é interessante. No Paysandu, o presidente Maurício Ettinger também informou que não foi notificado sobre alterações e que qualquer decisão sobre o torneio regional será tomada apenas após a Série B do Brasileirão deste ano.

O torneio

A Copa Verde foi criada em 2014, com o objetivo de ampliar o calendário das equipes do Norte e chamar atenção para questões ambientais. No entanto, desde sua criação, a competição apresentou algumas falhas e, nos últimos anos, tem perdido atratividade.

Inicialmente, o torneio oferecia uma vaga na Copa Sul-Americana, um modelo adotado nos dois primeiros anos. Em seguida, porém, essa vaga no torneio internacional foi retirada. Outro fator que leva clubes a repensarem sua participação é o formato e a baixa premiação oferecida aos participantes.

Na temporada de 2022, o Remo optou por não participar da competição. Na época, presidido por Fábio Bentes, o clube justificou a ausência afirmando que o torneio traria prejuízo ao time.

Diante disso, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) busca soluções para manter a adesão dos clubes e garantir a competitividade da Copa.

Formato

Na última edição, o torneio foi dividido em cinco fases. Na primeira, 16 equipes foram distribuídas em oito grupos de dois, competindo em jogos eliminatórios de partida única para avançar para a etapa seguinte.

Na segunda fase, as equipes classificadas enfrentaram, novamente em partidas únicas, oito times que já estavam assegurados. Os vencedores avançaram para as quartas de final, onde a disputa passou a ser em jogos de ida e volta.

O campeão de 2024 foi o Paysandu. O time bicolor enfrentou o Vila Nova-GO na final e venceu ambos os jogos, conquistando seu quarto título da Copa Verde e se consolidando como o maior vencedor do torneio. Além disso, o Bicola é a equipe com mais finais disputadas, somando oito até agora.