Remo teve 46 jogadores no elenco em 2024; veja a lista completa de quem jogou a Série C pelo Leão

O Remo terminou a temporada 2024 conquistando o principal objetivo do clube no ano, que foi o acesso à Série B. A equipe azulina teve mais de quatro times no elenco e subiu à Segunda Divisão com 36 jogadores que entraram em campo pelo menos uma vez, além de três treinadores.

A diretoria azulina junto com técnicos e executivo, tiveram um grupo total de 46 jogadores na temporada 2025, dessa turma toda, 36 participaram de forma efetiva do processo de acesso azulino à Série B. O goleiro Marcelo Rangel foi o atleta que mais jogou pelo Remo no ano com 44 partidas, ficando apenas de um jogo na Série C, por suspensão e no mesmo período acabou se contundindo.

No decorrer do ano alguns jogadores contratados e outros que já estavam no clube em temporadas anteriores, deixaram o Baenão, seja por outras propostas ou por decreto da diretoria. Alguns deles jogaram contra o próprio Remo na Série C, como foram os casos do zagueiro Reniê e Sillas, que deixaram o Remo e foram atuar no Botafogo-PB. Outro que deixou o Leão e foi adversário na Terceirona foi o meia Camilo, que trocou clube paraense pelo Figueirense. A lista de atletas que saíram do Time de Periçá e viraram “rivais” conta ainda com os volantes Renato Alves e Daniel, que atuaram por Náutico-PE e ABC-RN, respectivamente

Nesse período o Remo também teve que gerenciar uma crise. Ainda no início do ano, quando Ricardo Catalá era o treinador azulino, ficou decidido entre o comandante a diretoria, que o goleiro Vinícius, ídolo azulino, iria apenas cumprir seu restante de contrato e que encerraria seu vínculo com o clube, que iniciou em 2017. Muitas críticas por parte da torcida, que fez um mosaico em homenagem ao goleiro no Baenão e pressão para cima de Marcelo Rangel, seu substituto.

Despedida do ídolo

Além de Vinícius, o goleiro Victor Lube também não atuou nesta temporada. Outros dois jogadores também não entraram em campo, casos do lateral Kadu Santos, que sofreu uma lesão e teve que passar por cirurgia, além do meia Elielson, da base, que subiu para o profissional e não teve oportunidades. Um dos jogadores que iniciou a temporada e que também sofreu com lesão foi o lateral Thalys, que teve que passar por procedimento cirúrgico.

Goleiro Vinícius estava no Remo desde 2017 (Fábio Will / Ascom Remo)

A temporada 2024 também tiveram dispensas do clube e saída para clube europeu. A diretoria azulina fez uma dispensa grande, logo no início da Série C. A “barca” teve, além de Sillas e Renato Alves, o zagueiro Ítalo, o lateral-esquerdo Nathan e também o atacante Echaporã e Matheus Lucas. Outro que saiu do Remo, mas em forma de negociação, foi o atacante da base Vinícius kanu. O jovem de 21 anos acertou sua ida para o Portimonense, de Portugal.

Treinadores

No comando técnico o Remo iniciou a temporada com Ricardo Catalá, porém, após resultados ruins e eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, fizeram a torcida azulina protestar e pedir a demissão do treinador. Para seu lugar o Remo trouxe o paraguaio Gustavo Morínigo, que conseguiu ajustar algumas coisas no elenco, mas não conseguiu resistir aos resultados ruins no início da Série C e foi dispensado. Foi então que o Remo fechou com Rodrigo Santana, que conseguiu dar uma "cara" ao time azulino e terminou a temporada como um dos principais responsáveis pelo aceso à Série B.

Lista de jogadores que atuaram na Série C 2024 pelo Remo

Goleiros: Marcelo Rangel e Léo Lang

Laterais: Diogo Batista, Sávio, Vidal, Raimar, Hélder, Nathan e Thalys

Zagueiros: Ligger, Sheldon, Jonílson, Bruno Bispo, Rafael Castro e Ícaro

Volantes: Paulinho Curuá, Henrique Vigia, Bruno Silva, Adsson e Jaderson

Meias: Pavani, Guty, Marco Antônio, Matheus Anjos e Felipinho

Atacantes: Pedro Vitor, Kelvin, Rodrigo Alves, Ronald, Ribamar, Ytalo, Jonny Robert, Vinícius Kanu, Guilherme Cachoeira, Matheus Lucas e Echaporã.