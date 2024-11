Rodrigo Santana não cita nomes, mas diz que Remo fechou com atletas de Série B

Após comandar a ascensão azulina à Série B, o técnico Rodrigo Santana caiu nos braços da torcida do Remo e ganhou da diretoria a renovação de contrato para seguir à frente do time em 2025, quando o Leão Azul volta à Série B. Antes de iniciar o trabalho, o comandante azulino voltou a Belém para cumprir algumas tarefas, entre elas a montagem do novo elenco, que, segundo ele, deve ter várias novidades.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Em entrevista concedida à RemoTV, Santana falou sobre a próxima temporada e deu alguns detalhes de como está sendo feita a montagem do grupo de atletas que irá percorrer os caminhos do Parazão, Copa do Brasil, possivelmente a Copa Verde e, a mais importante, a segunda divisão.

"Estamos full time na busca dos melhores jogadores para estarem aqui com a gente. A diretoria vem atuando em cima, diariamente, fazendo reuniões diárias, analisando alguns nomes, segurando outros. Já temos alguns jogadores engatilhados e um certo, mas precisamos aguardar o fim da Série B. Estamos muito confiantes para anunciar as novidades", explica.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Remo entra em semana decisiva de contratações e reforços podem ser anunciados]]

Segundo ele, o ano de 2025 também será de grande expectativa para a garotada da base. "Penso que no dia 4 de dezembro vai ter uma grande parte dos jogadores que se destacaram, que já estão prontos na base para iniciar a pré-temporada. Só vai depender deles. Oportunidades todos vão ter. A gente acredita muito que futebol é momento, independente se for jovem ou não, quem estiver melhor vai jogar. Eles estarão diante dos nossos olhos", avisa.

Rodrigo veio a Belém pesquisar moradias para retornar com a família, mas garante que nem nas férias esteve parado e que continua atrás de peças para a engrenagem azulina. "Não paramos nenhum minuto, assistimos todo tipo de jogo, in loco, TV, pesquisas, conversas. A gente procura se atualizar ao máximo para afunilar os nomes e ver quem encaixa no nosso perfil, no perfil financeiro do clube para trazer as peças ideais", encerra.