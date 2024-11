Remo fecha parceria com time do Paraná e deve emprestar jogadores da base, afirma jornalista

O Remo iniciou uma parceria com o time São Joseense, do Paraná, conforme informações do jornalista e colunista de O Liberal Carlos Ferreira. A equipe paranaense joga na Primeira Divisão do estadual. O acordo entre os clubes é para o empréstimo de jogadores.

Conforme as informações, o Leão Azul deve ceder atletas formados nas categorias de base do clube para o time paranaense. De acordo com o jornalista, o São Joseense pode receber os atacantes azulinos Felipinho e Ronald, o meia Henrique e o zagueiro Jonilson.

O objetivo é dar experiência e rodagem para jogadores que não têm espaço no time profissional do Remo. Com isso, os atletas devem treinar na equipe e disputar as primeiras competições do ano com o time paranaense. No São Joseense, os atletas devem ser treinados pelo professor Lúcio Flávio, ex-Botafogo.

O Remo já estava cedendo atletas da base para outras equipes aqui no estado. Na Segundinha, por exemplo, Ronald e Jonilson atuaram pelo Carajás. Todos os jogadores que devem ser emprestados já tiveram passagem pela equipe profissional do Leão Azul, mas não conseguiram garantir seus espaços.

Ronald, inclusive, marcou dois gols com a camisa do Remo na Série C do Campeonato Brasileiro deste ano. Ao todo, foram 21 jogos do atacante, duas bolas na rede e uma assistência. Já Jonilson atuou em nove partidas pelo Leão Azul.

O meia Henrique também foi aproveitado em alguns jogos da equipe azulina na temporada. Foram 16 partidas e um gol marcado. O atacante Felipinho entrou em campo em 15 oportunidades e marcou três vezes.