Curiosidade: Pontuação do Remo em 2021 não rebaixaria o Leão nas últimas edições da Série B

Sorte ou azar? As disputas da Série B do Campeonato Brasileiro vem deixando os clubes “cabreiros” em relação ao rebaixamento. Os matemáticos frisam como o “número mágico” o clube que somar 45 pontos, mas vemos que esse número muitas vezes é abaixo. O Remo, que subiu para a Série B em 2020, caiu em 2021 com 43 pontos, porém, com essa pontuação nas últimas quatro edições, o Leão teria permanecido na Série B.

2020

Em 2020 o corte da zona de rebaixamento foi 40 pontos. Neste ano o Figueirense-SC, primeiro clube na zona de rebaixamento somou 39 pontos. Além do clube catarinense, caíram para a Série C o Parabná-PR (37 pontos), Botafogo-SP (34 pontos) e Oeste-SP (29 pontos).

2021

Em 2021 ano em que o Remo esteve na disputa da Série B, o corte para escapar do rebaixamento foi alto, mas dentro do padrão que são 44 ou 45 pontos. O Leão Azul caiu para a Série c com 43 pontos, seguido do Vitória-BA (40), Confiança-SE (37), e Brasil de Pelotas-RS, que somou 23.

2022

A temporada 2022 encerrou com o CSA-AL rebaixado com 42 pontos. O clube alagoano foi o primeiro da zona da degola na Série B, seguido com o Brusque-SC com 34, Operário-PR também com 34 e o Náutico-PE com 30.

2023

O ano de 2023, assim como 2020, também teve o corte do rebaixamento com 40 pontos. O Sampaio Corrêa-MA foi o primeiro da lista dos rebaixados com 39 pontos, Tombense-MG com 37, Londrina-PR com 31 e ABC-RN com 28, completam o descenso da temporada.

2024

Já a temporada atual o Botafogo_SP, primeiro clube fora da zona, se livrou com 42 pontos. Os rebaixados desse ano são Ponte Preta-SP com 38, Ituano-SP com 37, Brusque-36 e Guarani-SP 32.

Em 2025 a região Norte volta a ter três clubes na Série B. Isso não ocorria desde 2006, quando Remo, Paysandu e São Raimundo-AM atuaram na Segundona. Outro fato importante é que na próxima Série B voltaremos a ter clássico Re-Pa, situação que não ocorre desde de 2006 também.