Hélio dos Anjos confirma permanência no CRB e elogia Re-Pa: 'Série B será uma loucura'

Longe de Belém, o técnico Hélio dos Anjos vive um momento de calmaria, após conseguir livrar o CRB-AL do rebaixamento na Série B. O treinador conversou com a equipe da Rádio Liberal + e citou a importância em ter o clássico Re-Pa na Série B do Campeonato Brasileiro.

Hélio dos Anjos cobra do Paysandu mais de R$ 2,6 milhões na justiça. O técnico que deixou o clube bicolor setembro deste ano, após a terceira passagem pelo clube, comentou sobre o cenário do futebol paraense na temporada 2025. Para o trinador, a Segunda Divisão nacional será “uma loucura”, mas acredita em um bom momento do futebol paraense.

“Os dois clubes [Paysandu e Remo] estarão muito bem em 2025. Acho que vai ser um grande ano do futebol paraense e a Série B será uma loucura no ano que vem. Só de saber dos clássicos que terão, para a gente, que estamos fora de Belém, será bom, pois é ‘guerra’ entre os dois”, disse.

Hélio dos Anjos na sua segunda passagem pelo Papão (Jorge Luiz / Ascom Paysandu)

Com 66 anos e com passagens por vários clubes brasileiros, Hélio dos Anjos afirmou que possui contrato com o CRB para a próxima temporada. O comandante informou ainda que já recebeu o adiantamento da multa rescisória do clube alagoano.

“Eu tenho contrato [com o CRB], eu não saio de um time para um contrato de dois ou três meses e já tinha um contrato até 2025. A multa que eles [diretoria do CRB] teriam que me pagar, caso não quisessem ficar comigo na Terceira Divisão [caso o CRB caísse para a Série C], eles me deram de adiantamento. Então hoje, se o CRB quiser me mandar embora, eles não pagam multa, pois eles me pagaram um valor inicial que é correspondente ao valor da multa, caso não quisessem continuar comigo”, comentou.