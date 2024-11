Hélio dos Anjos cobra quase R$ 3 milhões do Paysandu na Justiça; clube bicolor prepara defesa

Se dentro de campo o Paysandu está conseguindo se livrar do temido rebaixamento na Série B, fora dele o Papão tenta se livrar de uma ação judicial milionária. O ex-técnico do Papão, Hélio dos Anjos, entrou com uma ação na Justiça do Trabalho cobrando mais de R$ 2,6 milhões do clube alviceleste. Departamento jurídico do Papão apresentará defesa e investiga quem vazou o documento da ação.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

No processo, Hélio dos Anjos reclama de atrasos de salários, indenização por danos matérias e também morais, além de verbas rescisórias por quebra de contrato. O técnico ainda cobra do Paysandu o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Acesso, títulos e crise

O treinador concluiu a terceira passagem no clube alviceleste de uma maneira não tão boa, com parte da torcida contestado seu trabalho e com resultados ruins, que deixaram o Paysandu bem próximo da zona de rebaixamento da Série C. Nesta última passagem de Hélio dos Anjos pelo Papão, o treinador conquistou o tão sonhado acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, o título do Campeonato Paraense de forma invicta, além do tetracampeonato da Copa Verde, com duas goleadas na final diante do Vila Nova-GO, totalizando 10 a 0 no placar agregado.

Hélio teve uma passagem vitoriosa no Papão (Jorge Luís Totti/Paysandu)

VEJA MAIS

Reencontro

Após deixar o Paysandu, o técnico Hélio dos Anjos, de 66 anos, acertou com o CRB-AL, clube que briga com o Papão para se livrar do rebaixamento na Série B. No reencontro de Hélio com o Paysandu, o treinador levou a melhor e o clube alagoano venceu o Papão pelo placar de 3 a 2.

Paysandu

O Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com o Paysandu, para um posicionamento oficial sobre o ocorrido. O diretor jurídico do Papão, Márcio Tuma, informou que teve conhecimento do caso pelas redes sociais e que irá apresentar defesa para que o técnico alega na ação trabalhista.

“O Paysandu Sport Club informa que tomou conhecimento, por meio das redes sociais, do vazamento do conteúdo do processo trabalhista movido pelo ex-técnico Hélio dos Anjos, e que apresentará em defesa nos autos toda a argumentação necessária para refutar o que é alegado na inicial. O clube também comunica que já começou a investigar o responsável pelo vazamento das informações, inclusive, advogados torcedores do time rival, que tiveram seu acesso registrado nos autos, mesmo sem qualquer habilitação para tal”, disse, Tuma.