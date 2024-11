Paysandu: novo presidente cita importância do torcedor para fazer administração 'espetacular'

Eleito com mais de 70% dos votos, o novo presidente do Paysandu, Roger Aguilera, vai comandar o Papão pelos próximos dois anos. Vindo de uma família tradicionalmente bicolor, Roger ocupará o cargo máximo do Paysandu pelos próximos dois anos e falou dos caminhos que vai percorrer à frente de um dos maiores clubes da região.

Roger não deu chance para o seu adversário na eleição bicolor. Com a chapa “Raul Aguilera”, Roger venceu com 73,8% dos votos, contra 26,2% de seu adversário, Felipe Fernandes, de um total de 933 votos computados. O novo “dono do trono bicolor” falou sobre o que vai encarar à frente do clube e comentou sobre a experiência de ter vivido o Paysandu em outros cargos.

“Sei o que vou enfrentar, preciso da ajuda do torcedor para fazer uma gestão espetacular à frente do clube. Já passei por várias gestões e agora com o presidente fazer com que o Paysandu cresça cada vez mais no cenário regional e nacional”, disse em entrevista ao Canal RS Sports, no Youtube.

O novo mandatário bicolor ainda não pode exercer o seu poder, já que ele só poderá assumir o cargo no dia 2 de janeiro, quando ocorrerá na Sede Social do Paysandu, a cerimônia de posse do presidente. Roger Aguilera falou da tradição de sua família no Paysandu e acredita em uma administração sólida e que vai honrar as tradições de seus familiares à frente do clube.

“Meu pai foi filho de presidente e vivenciou isso, e passei por vários presidentes e amigos do clube e com a ajuda de todos, vamos conseguir fazer um bom trabalho no Paysandu”, falou.

Até a posse do novo presidente do Paysandu, quem segue no cargo e respondendo pelo clube alviceleste é Maurício Ettinger, que ficou no cargo por dois mandatos [quatro anos].