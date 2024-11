'O maior desafio da minha vida', diz Roger Aguilera ao vencer as eleições no Paysandu; vídeo

Logo após o resultado das urnas que o elegeu presidente do Paysandu, o empresário Roger Aguilera deu a primeira entrevista aos jornalistas que acompanharam o processo eleitoral iniciado às 16 horas e encerrado pontualmente às 21h. Visivelmente emocionado, o dirigente disse ser este o maior desafio de sua vida e que, a partir de janeiro, contará com o apoio da torcida e do conselho eleito para dar continuidade ao trabalho da atual gestão, da qual também faz parte como vice-presidente de Maurício Ettinger, a quem sucederá.

"Esse é o maior desafio da minha vida. Eu sei que terei o apoio dessa nação de milhões de torcedores. Podem esperar da gente muita dedicação, minha e dos meus pares, Diego, Márcio, e todos que formam o grupo de colaboradores. Vamos honrar esse clube e alcançar os nossos objetivos", disse ele, que seguiu falando sobre o trabalho desenvolvido nos próximos anos.

"Agora teremos uma transição leve com o Maurício, do qual sou vice. A gente vai dar continuidade em muita coisa que estamos implementando no clube. Temos um grande sonho e agora poderemos realizar. Quero ampliar a Curuzu, terminar o CT. Já temos os projetos para isso e vamos colocar em prática agora". Aguilera também citou sua longa relação com o clube, ao qual sua família é intimamente ligada há três gerações.

"Meu avô foi presidente. Meu pai não foi, mas participou de várias gestões. Por isso quero agradecer a minha família; meu avô, que não está mais aqui. Ele apresentou o clube ao meu pai, que passou para mim. O Paysandu sempre foi uma extensão da minha casa. Estou muito feliz e agradeço o apoio deles, porque não é fácil e sei que temos altos e baixos. Agora é trabalhar. Eu sei o desafio que estou enfrentando porque já passei por várias gestões, mas, agora vou viver isso na condição de presidente".

Roger também citou as diversas modalidades instituídas no clube e disse que todas elas terão atenção especial em sua gestão, além, é claro, do futebol profissional, que deve ter novidades já neste final de ano. Roger, no entanto, preferiu não garantir o nome de Márcio Fernandes no comando técnico em 2025.

"O Paysandu tem feito bonito em todos os esportes, no remo, basquete, no feminino, na base. Somos protagonistas em todas as categorias, sem falar no futebol, o qual fomos campeões da Copa Verde e estamos nos garantindo na Série B. Ano que vem teremos oito ou nove peças para iniciar o ano melhor e a partir daí correr atrás das grandes conquistas. [Sobre o Márcio Fernandes] Vamos avaliar. Sabemos que futebol é convicção e ele tem o respaldo da nossa diretoria. Vamos observar atentamente a situação", encerrou.