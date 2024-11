Eleição no Paysandu: Roger Aguilera foca nas melhorias do CT e ampliação da Curuzu

A eleição no Paysandu iniciou às 16h desta terça-feira (5) e um dos concorrentes à presidência do Papão, Roger Aguilera, falou sobre o processo democrático bicolor. Roger afirmou que o resultado do Paysandu em campo, ontem, diante da Ponte Preta, dá ao clube uma tranquilidade para seguir na Série B. O candidato falou de seus projetos e foca na ampliação do CT e também na Curuzu.

“Estamos passando por um momento bonito no clube, de democracia, todos comparecendo, ocorrendo de forma clara e transparente isso é salutar. Vejo renovação e muitos que contribuíram para a história do clube então isso é o Paysandu, agremiação centenária e espero dar continuidade [na administração] caso eleito, como nossos projetos”, disse.

O triunfo bicolor na Série B foi bastante comemorado por Roger, que citou a importância da permanência bicolor para o planejamento de 2025 e, caso seja eleito, seu foco será CT e Curuzu.

“Com o resultado de ontem [vitória do Paysandu contra a Ponte Preta], a gente consegue ter um planejamento melhor, conseguiremos ter um investimento maior na Série B. Pretendemos ampliar o nosso CT, acelerar as obras com vestiário, refeitório, para que os atletas se apresentem lá. A Curuzu também tem um projeto de ampliação de uma arquibancada”, falou.

Roger comentou sobre a importância do CT em uma agremiação de futebol e o quanto será benéfico ao clube, caso tenha um local com uma estrutura melhor, tanto para os profissionais, quanto para a molecada da base e futebol feminino.

“Nesses últimos anos conseguimos o acesso no futebol feminino, voltamos a ser protagonistas em várias competições na base, muitas coisas ainda precisam ser feitas, mas com os pés no chão e com o apoio de todos os bicolores. Quero agradecer o apoio da torcida do Paysandu, chamar para o jogo da próxima segunda, na partida contra o Brusque-SC, pois sem eles não seria possível o desempenho [do time] nos últimos jogos”, finalizou.