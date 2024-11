Eleições no Paysandu: Roger Aguilera é eleito novo presidente para o biênio 2025/26; veja

Encerrada pontualmente às 21 horas, as eleições presidenciais no Paysandu elegeram o empresário Roger Aguilera para comandar o clube no biênio 2025/26. O candidato da chapa "Raul Aguilera" foi eleito com 689 votos, contra 244 do candidato Felipe Fernandes, da chapa "Payxão & Mudança". Ao todo, 933 associados compareceram à sede social bicolor para eleger o candidato da situação.

A eleição no clube teve apoio do Tribunal Regional Eleitoral, que cedeu as urnas eletrônicas para a realização do pleito. A votação ocorreu no período de 16h as 21h. Ao final, o presidente da Assembleia Geral bicolor, Bernardo Almeida, deu início ao processo de apuração, que levou pouco mais de 50 minutos. Antes do fim, no entanto, os apoiadores de Roger Aguilera já davam como certa a vitória, que acabou confirmada pelas urnas.

Logo após o resultado, o novo presidente, que assumirá o cargo ocupado até então por Maurício Ettinger a partir de janeiro de 2025, disse estar empenhado em continuar o trabalho desenvolvido nos últimos anos, no intuito de fazer o clube alcançar patamares cada vez maiores no futebol brasileiro.

"É o maior desafio da minha vida. Preciso da ajuda dos meus pares, do torcedor do Paysandu, para que a gente faça uma gestão espetacular à frente do clube. Eu, que já passei por várias gestões, agora assumo essa responsabilidade, esperando agregar e fazer o Paysandu cada vez maior no Pará e no Brasil. Podem esperar da gente muito empenho, não só meu, como do Conselho Deliberativo e fiscal. Vamos dar continuidade no que vem sendo trabalho no clube. Tenho o sonho de ampliar a Curuzu, terminar e estruturar o CT. Vamos trabalhar para deixar um grande legado no clube".

Composição e Projetos

A composição da nova diretoria terá, além de Roger Aguilera como presidente, o vice-presidente de gestão Diogo Moura, e Márcio Tuma no cargo de vice-presidente de Operações. As principais propostas para o clube giram em torno da estruturação do futebol profissional para garantir o retorno ao Campeonato Brasileiro da Série A, além de manter a hegemonia regional ao conquistar mais títulos do Campeonato Paraense e Copa Verde.

Ainda no âmbito do futebol, a chapa pretende entregar mais um campo do CT até outubro de 2025 e também iniciar a construção do CT da Base, em Benfica, na Região Metropolitana de Belém.

Conselho

Além do presidente, os eleitores também elegeram 50 conselheiros, dos quais 25 serão suplentes. Os eleitos terão a missão de fiscalizar as ações implementadas no clube, bem como trabalhar em conjunto com a diretoria executiva na criação e execução de projetos, com duração de quatro anos. Também foram eleitos cinco integrantes do Conselho Fiscal.

Veja como fica a composição do Conselho Deliberativo:

Erick Albuquerque de Almeida Igor Guapindaia Andrade Jorge Faciola de Souza Neto José Silvério Nunes da Fonseca Hanna Zingara Acácio Mácola Raphael José Silva Gonçalves Ivonelio Calheiros Lopes Junior Renan Fermin Menezes Aguilera Antônio Roberto de Siqueira Gomes Carlos Tadeu Santos Matos da Cunha Tito Lavareda Cardoso de Oliveira Ana Cristina Ferro Cabral Andre de Oliveira Sobrinho Hamilton Martins Ramos Junior Albano Henriques Martins Junior Maria Emilia de Oliveira Moura Paulo Sergio Lima Souza Emerson das Graças Emmanuel Salgado Athayde Gabriel Silva Loureiro Godinho Amilcar Martins de Souza Sobrinho Bruno Henrique Simões Morgado Fabrízio Guaglianone Helton Charlos Araújo Moraes Celso Diogo Couceiro

Veja o quadro do Conselho Fiscal:

Abelardo Ferreira Serra Alex Bruno Marçal Araújo Rodrigo Pereira Garcia Nelson Diogo Couceiro Adalberto Aguiar Nunes