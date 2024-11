Eleições no Paysandu: Felipe Fernandes mostra confiança na vitória e fala sobre futuro do treinador

Cabeça de chapa na frente "Payxão & Mudança", o empresário Felipe Fernandes exerceu o direito ao voto na tarde desta terça-feira (5), durante o processo eleitoral que marca a escolha do próximo presidente do Paysandu. A sede social do clube recebe um grande número de torcedores e eleitores que têm até às 21 horas para escolher entre Felipe Fernandes e Roger Aguilera.

Logo após declarar seu voto na chapa 25, Felipe conversou com a equipe de esportes de O Liberal e falou sobre a expectativa que cerca este momento na democracia bicolor. Disse também que está confiante na voz das urnas e que, caso seja eleito, pretende trabalhar para modernizar o clube, promovendo um choque de gestão em favor da instituição.

"A expectativa é a melhor possível. Espero muito que os sócios votem pela modernidade e votem pelo o que a chapa 25 prometeu. Estamos aguardando e confiantes que o eleitor vote pela mudança, pois é isso que o Paysandu precisa nesse momento", comenta, entrando em seguida no topo de seu programa administrativo, em caso de uma eventual gestão à frente do clube.

"A principal proposta é modernizar o futebol, fazer com que ele volte a ter a pujança que tinha, pois o nosso torcedor merece. Ele merece um time grande, competitivo, que dê muitas alegrias", complementou. Ao ser questionado sobre o futuro do técnico Márcio Fernandes, Felipe foi categórico. "Ele não permanece". A votação termina às 21 horas e logo em seguida começa a apuração. O mandato de dois anos começa em janeiro de 2025 e encerra em dezembro de 2027.