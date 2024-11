Novo presidente do Paysandu será eleito nesta terça-feira (5)

Nesta terça-feira (5), acontecerá na Sede Social do Paysandu, na Av. Nazaré, as eleições do clube para o biênio 2025-2026. Para a votação, que será realizada das 16h às 21h, 1571 sócios-remidos e proprietários estão aptos a votarem no pleito que vai eleger a nova presidência bicolor, além do definir as novas formações do conselho fiscal e deliberativo.

VEJA MAIS



Para esta eleição, estão concorrendo duas chapas: “Raul Aguilera” (número 70) como situação e “Payxão e Mudança” (número 25) como oposição. Confira a composição de cada uma dela e suas propostas:

CHAPA RAUL AGUILERA - 70

Presidente: Roger Aguilera

Vice-presidente de Gestão: Diego Moura

Vice-presidente de Operações: Márcio Tuma

Propostas

Tem como objetivo estrutura o futebol profissional para garantir o retorno ao Campeonato Brasileiro da Série A, além de manter a hegemonia regional ao conquistar mais títulos do Campeonato Paraense e Copa Verde. Ainda no âmbito do futebol, a chapa pretende entregar mais um campo do CT até outubro de 2025 e também iniciar a construção do CT da Base, em Benfica, na região metropolitana de Belém.

CHAPA PAYXÃO E MUDANÇA - 25

Presidente: Felipe Fernandes

Vice-presidente de Gestão: Coronel Bastos

Vice-presidente de Operações: José Prado

Propostas

A chapa assume o compromisso de concluir o centro de treinamento proporcionando um ambiente adequado para o desenvolvimento de atletas considerando questões técnicas, físicas e mentais. No futebol profissional será criado um comitê gestor, que contará com executivos identificados com o clube. Uma das premissas é valorizar jogadores locais. Em relação ao Estádio da Curuzu, o grupo pretende realizar mudanças no estádio bicolor, como trocar cadeiras por poltronas e instalar assentos na arquibancada.

CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL

Para o conselho deliberativo, serão eleitos 50 novos conselheiros, sendo 25 suplentes. Para o conselho fiscal serão eleitos cinco integrantes.

PARCERIA COM O TRE-PA

Assim como na última eleição bicolor, a votação será feita por urnas eletrônicas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), com o objetivo de garantir segurança, credibilidade e agilidade ao pleito.

DOCUMENTO NECESSÁRIO

Para exercer seu direto de associado, o eleitor deve apresentar um documento oficial com foto, como RG, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Carteira de Trabalho, Passaporte, etc.