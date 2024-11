Entrevistão: Prestes a deixar o Paysandu, Maurício Ettinger fala sobre CT, planejamento e eleições

O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, concedeu uma longa entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal nesta sexta-feira (1º) durante a inauguração do segundo campo de treino do CT do clube, localizado no bairro das Águas Lindas, em Belém. Na conversa, o mandatário alviceleste falou sobre as eleições no clube, planejamento para a próxima temporada, programa de sócio-torcedor e a Copa Verde.

Antes de falar sobre o futuro do Paysandu, Ettinger destacou o presente do clube. O Papão segue buscando melhorias no centro de treinamento Raul Aguilera e inaugurou o segundo campo de treino em um evento aberto à torcida. Segundo ele, a existência e o crescimento do CT refletem a gestão profissional do Lobo nos últimos anos.

VEJA MAIS

"É uma obra difícil de executar devido às condições do terreno, e demorada. Muitos achavam que não seria concluída, mas [a estrutura] está aí. Agora temos dois campos para treino, e devemos iniciar o plantio do terceiro campo em fevereiro. Ou seja, no Brasileirão do ano que vem teremos três campos. O primeiro prédio, com academia e vestiário, será entregue antes do Brasileirão. O CT é uma realidade para o Paysandu, um ativo do clube que precisava ser construído", destacou Ettinger.

"Roger é continuidade", diz Ettinger

Maurício Ettinger, Fred Cabral e Roger Aguilera (Jorge Luís Totti/Paysandu)

A trajetória de Ettinger no Papão está próxima de terminar. No dia 5 de novembro, o Paysandu realizará eleições para a presidência, com Felipe Fernandes e Roger Aguilera como candidatos.

Aguilera, inclusive, é o vice-presidente na gestão de Ettinger. Por conta disso, o presidente acredita que uma possível vitória de Roger representaria a continuidade da linha ideológica da atual administração.

"Na verdade, somos uma equipe, e acredito que haverá continuidade no caso da eleição de Roger [Aguilera]. Nesses quatro anos em que estive à frente, conquistamos quatro títulos — dois paraenses e duas Copas Verde —, além de um acesso, e acredito que vamos nos manter na Série B. Aproveitamos também para sanear as contas. Vamos deixar tudo equilibrado, e tenho certeza de que o futuro do Paysandu é brilhante", destacou.

Elenco enxuto

Ettinger quer um elenco enxuto em 2025 (Matheus Vieira/Paysandu)

Apesar de deixar a presidência em 2024, Ettinger já trabalha na formação do time para a próxima temporada. Segundo ele, o Paysandu deve contar com um elenco mais enxuto em 2025, com cerca de 30 jogadores, sendo que 12 deles já estão no clube com contratos renovados.

"Neste ano, montamos um elenco inchado, mas para o ano que vem devemos ter um elenco de 30 jogadores. Renovamos com seis ou sete atletas, e alguns têm contrato até o meio do ano que vem. No total, acho que teremos de 10 a 12 jogadores para a próxima temporada. O foco agora é a permanência, e depois a montagem do elenco", declarou.

Sócio-torcedor mais atrativo

Paysandu conta, atualmente, com 9 mil sócios-torcedores (Igor Mota)

Apesar do bom desempenho do Paysandu — com dois títulos conquistados e a permanência na Série B praticamente assegurada —, a presidência do clube esperava um crescimento maior, especialmente do ponto de vista financeiro. Inicialmente, a diretoria projetava um faturamento de R$ 70 milhões para 2024, mas o clube alcançou cerca de R$ 60 milhões. Um dos motivos dessa queda foi a baixa adesão ao programa de sócio-torcedor.

Por isso, Ettinger pretende deixar como legado um novo modelo para o programa de sócios. Segundo ele, a expectativa é que, no próximo ano, o Sócio Fiel Bicolor seja mais atrativo, com programas especiais para quem acompanha o Bicola nas arquibancadas.

"Nosso sócio-torcedor é terceirizado. Tivemos uma reunião com a empresa responsável e cobramos mais opções de planos e uma postura mais ousada, já pensando no próximo ano. Este ano atingimos 9 mil sócios, mas o objetivo era chegar a 15 mil. Estamos redirecionando os esforços para melhorar o plano para o ano que vem", explicou.

Copa Verde é prestígio

Jogadores do Paysandu erguendo o troféu de campeão da Copa Verde 2024 (Jorge Luís Totti/Paysandu)

A próxima edição da Copa Verde pode trazer mudanças significativas no formato. No entanto, isso pouco afeta o posicionamento de Maurício Ettinger em relação à competição. Segundo ele, o Paysandu participará do torneio em 2025, independentemente do regulamento, pois considera importante prestigiar as competições organizadas pela CBF.

"Ainda não recebemos nada [sobre mudanças]. Nosso foco agora é no Brasileirão. Queremos encerrar essa competição para, depois, focar na Copa Verde. Haja o torneio neste formato ou não, vamos participar, porque é um campeonato oficial da CBF e temos que prestigiar. Mas, por enquanto, não há nada definido sobre o assunto", esclareceu.