Com treino aberto e presença da torcida, Paysandu inaugura segundo campo do CT Raul Aguilera; veja

O Paysandu inaugura nesta sexta-feira (1) o segundo campo do centro de treinamento Raul Aguilera, localizado bairro de Águas Lindas, em Ananindeua. O local vem passando por melhorias sucessivas e neste final de semana ganha mais um espaço para treinamentos do time profissional e das categorias de base. A entrega terá a presença da torcida e da imprensa, a partir das 9 horas da manhã.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O Centro de Treinamento (CT) do Paysandu foi oficialmente inaugurado em 2 de dezembro de 2023, com um campo que já está em uso pela equipe principal. Recentemente, o clube tem se dedicado à construção do segundo campo e já começou a obra do terceiro.

Maurício Ettinger, presidente do Paysandu. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

“Foram praticamente dois anos, entre 2016 e 2018, só de documentação, obtendo licenças das autoridades ambientais que nos permitissem iniciar as obras. Sobrevivemos à pandemia, trabalhamos e nos esforçamos muito em busca de recursos para tirar o projeto do papel. Quero agradecer imensamente a todos que, de uma forma ou de outra, colaboraram. Devemos nos orgulhar de dar mais um passo importante para o futuro do clube”, disse o presidente do clube, Maurício Ettinger.

VEJA MAIS



Além dos campos de treinamentos, o CT Raul Aguilera também terá alojamentos, academia, departamento médico e toda uma estrutura moderna para auxiliar no desenvolvimento dos atletas da base e profissional, tanto masculino quanto feminino.

Com os gramados do CT, o Paysandu preserva o gramado da Curuzu para jogos na Série B. Além dos três campos de grama natural, o Centro de Treinamento Raul Aguilera terá um quarto campo com gramado sintético, com previsão de construção em 2025, que será utilizado por todos os níveis do futebol do clube. Até o momento, o clube já investiu mais de R$ 2,5 milhões em obras de revitalização patrimonial, conforme afirma o vice-presidente de gestão do clube, Fred Cabral. Segundo ele, o ano de 2024 é tratado pela diretoria como uma grande "virada de chave" para que o Bicola passe a integrar o hall de clubes com a melhor estrutura do país.