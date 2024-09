Obras no CT do Paysandu avançam e terceiro campo deve ser entregue em outubro; confira

As obras no Centro de Treinamento do Paysandu avançaram nos últimos meses. Na última sexta-feira (20), o clube bicolor divulgou imagens do andamento das obras no CT Raul Aguilera, localizado no bairro de Águas Lindas, na Região Metropolitana de Belém. Conforme o Bicola, o plantio da grama foi feito em julho deste e o espaço deve ser entregue no mês de outubro.

"O segundo campo já é uma realidade, porque, quando estávamos fazendo o primeiro campo, nós usamos as máquinas, quando paravam de atuar no primeiro campo, usamos para trabalhar no segundo campo. Hoje é uma realidade para o Paysandu e para a torcida. Agora em outubro nós estamos fazendo o segundo corte. Daqui a uma semana, ele vai estar apto para ser usado. Então, eu acredito que a diretoria deve marcar para o final de outubro essa inauguração", declarou André Tavares, diretor do CT.

Nas imagens é possível observar que o gramado já está em estágio avançado de composição. Além do segundo campo, o clube também trabalha na construção do terceiro campo de treinamento para o time. Segundo Tavares, a sub-base e a base do espaço já estão prontas.

O diretor destacou que nesta fase contou com a ajuda de torcedores para a compra do material de drenagem, indispensável para evitar perda do serviço já feito com a chegada do período chuvoso em Belém.

"Precisávamos comprar material de irrigação para fazer o terceiro campo. Precisamos fazer a drenagem do terceiro campo e jogar uma camada de seixo antes da chuva, porque se a chuva chegar e não tiver sido feito esse serviço, perdemos todo o serviço feito. A torcida está vendo, os abnegados estão vendo acontecer e é fácil de conseguir ajuda. Esse material da drenagem do terceiro campo deve chegar em 10 dias. Com isso, eu faço a drenagem do terceiro campo, vou botar uma camada de seixo e não perco o campo. Ano que vem vamos ter o terceiro a ser inaugurado", revelou o diretor.

Além dos campos de treinamentos, o CT- Raul Aguilera também terá alojamentos, academia, departamento médico e toda uma estrutura moderna para auxiliar no desenvolvimento dos atletas da base e profissional, tanto masculino quanto feminino.

Sistema de irrigação e drenagem do primeiro campo do CT do Paysandu já está instalado (Thiago Gomes/ O Liberal)

"Hoje já tem banco de reserva para assistir ao jogo. Nós fizemos um vestiário provisório de contêiner porque é o que o dinheiro deu para fazer. Já começamos a construção da parte onde vai ficar a academia, salas dos médicos, vai ter uma piscina para recuperação dos atletas, sala de pilates, fisioterapia. Nós já acabamos a fundação, estamos fazendo a estrutura do prédio e eu acredito que essa obra só vai ser entregue ano que vem", detalhou André Tavares.

Ainda conforme o diretor do CT, um quarto campo ainda deve ser construído. A expectativa é que a partir do próximo ano as obras no espaço comecem. Desta vez, o gramado será de grama sintética, que será utilizado por todos os níveis do futebol do clube.

"O Paysandu, em dois anos, vai ficar com praticamente três campos de maior qualidade. A grama plantada é a mesma usada no Mangueirão, a empresa que a faz a manutenção também é a mesma. Então, nós estamos entregando um sonho que se tornou realidade", concluiu André Tavares.