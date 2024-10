Sócios do Paysandu serão premiados com sorteios durante inauguração do segundo campo do CT

Os sócios-torcedores do Paysandu terão a oportunidade de participar de sorteios e ações exclusivas durante a inauguração do segundo campo do Centro de Treinamento (CT) do clube, que fica localizado no bairro das Águas Lindas, em Belém. O evento será aberto à torcida e também imprensa, a partir das 8h, desta sexta-feira (1º). Além disso, os bicolores também poderão acompanhar o treino da equipe principal, que inicia às 9h.

O Centro de Treinamento (CT) do Paysandu foi oficialmente inaugurado em 2 de dezembro de 2023, com um campo que já está em uso pela equipe principal. Recentemente, o clube tem se dedicado à construção do segundo campo e já começou a obra do terceiro. O presidente do Papão, Maurício Ettinger, ressaltou a importância do novo gramado e o avanço contínuo na expansão do CT alviceleste.

“Foram praticamente dois anos, entre 2016 e 2018, só de documentação, obtendo licenças das autoridades ambientais que nos permitissem iniciar as obras. Sobrevivemos à pandemia, trabalhamos e nos esforçamos muito em busca de recursos para tirar o projeto do papel. Quero agradecer imensamente a todos que, de uma forma ou de outra, colaboraram. Devemos nos orgulhar de dar mais um passo importante para o futuro do clube”, disse, Ettinger.

Com os gramados do CT, o Paysandu preserva o gramado da Curuzu para jogos na Série B. Além dos três campos de grama natural, o Centro de Treinamento Raul Aguilera terá um quarto campo com gramado sintético, com previsão de construção em 2025.

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Caio Maia, coordenador de esportes de OLiberal.com)