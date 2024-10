Em duas rodadas, chances de rebaixamento do Paysandu caem 70%, segundo site

O Paysandu está cada vez mais perto de garantir a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a derrota para o Ceará na 34ª rodada da competição, o time bicolor se manteve na 14ª colocação da tabela e viu as chances de rebaixamento diminuírem bastante.

De acordo com o site especializado Chance de Gol, o Papão tem apenas 3,4% de probabilidade de cair para a Série C no final da temporada. Em comparação com a última atualização, que ocorreu na 32ª rodada, o Papão diminui em mais de 70% os riscos de ser rebaixado. Na ocasião, o Bicola tinha 12.2% de chances de rebaixamento.

Após o empate contra o Operário-PR, o Paysandu recebeu o Coritiba-PR em casa e venceu por 2 a 1, o que deu mais alívio para o clube. Assim, mesmo com a derrota para o Vovô, o Bicola contou com o tropeço da Ponte Preta na última rodada diante do Mirassol-SP e conseguiu se estabilizar na tabela. A equipe paulista caiu para a 16ª posição e ficou na porta de entrada do Z-4.

O Paysandu está com 40 pontos no campeonato. Conforme a atualização do site, o Papão precisa de mais quatro para garantir a permanência na Segundona. Segundo a análise do Chance de Gol, com a pontuação em 44, o time tem 99% de probabilidade de continuar na Série B. Inicialmente, a projeção era de 45, mas, com o campeonato se afunilando, os números foram mudando.

Assim, com as quatro partidas que ainda restam, o Paysandu precisaria de apenas mais uma vitória e um empate para garantir o seu lugar na Segunda Divisão do Brasileirão em 2025. Próximo adversário do Bicola, a Ponte Preta está mais ameaçada que o clube bicolor. Conforme o site, a Macaca tem 26,5% de chances de cair.

As equipes se enfrentam na segunda-feira (4), em Campinas, cidade de São Paulo. Para a Ponte, apenas a vitória é interessante, enquanto o time bicolor pode empatar.