Fora de casa, Paysandu é derrotado por 2 a 1 pelo Ceará em tarde pouco inspirada

Na tarde deste sábado (26), jogando fora de casa, o Paysandu foi derrotado pelo Ceará por 2 a 1, na Arena Castelão. Os gols da partida, válida pela 34ª rodada da Série B, foram marcados por Saulo Mineiro e Erick Pulga para o time cearense, além de Rafael Ramos (gol contra) a favor da equipe bicolor. Com o resultado, o Papão permanece com 40 pontos, mas não tem chance de entrar na zona de rebaixamento ao final da rodada.

PRIMEIRO TEMPO

Com chances de acesso para a Série A e faltando poucas rodadas para o fim da Série B, além de jogar em casa, o Ceará tinha a obrigação de atuar de maneira ofensiva. Com amplo domínio no começo do 1º tempo, o gol do Vozão não demorou a sair. Aos 20 minutos, após pênalti cometido por Wanderson, Saulo Mineiro converteu a cobrança e abriu o placar na Arena Castelão para o time alvinegro. Ceará 1x0 Paysandu.

Após o gol marcado, a partida ficou morna, sem muitos lances agudos. Na frente do placar, o Ceará demonstrou-se confortável com a vantagem e pouco criou. O Paysandu, que deveria correr atrás do prejuízo, não mostrou intensidade para empatar.

SEGUNDO TEMPO

Já a segunda etapa, pelo menos no começo, foi bem diferente. O Paysandu mudou sua postura. No primeiro lance do 2º tempo, no 1º minuto, o Papão chegou ao empate após boa jogada de Ruan Ribeiro, que cruzou para a área, e Rafael Ramos, ao tentar afastar, colocou a bola para o fundo da rede. Gol contra. Ceará 1x1 Paysandu.

Com a partida empatada e com as duas equipes querendo vencer, o jogo ficou aberto, deixando espaços para contra-ataques. Aos oito minutos da etapa derradeira, Rafael Ramos se redimiu do tento marcado contra e cruzou na medida para Erick Pulga balançar a rede de Matheus Nogueira. Ceará 2x1 Paysandu.

Aos 15 minutos, o Ceará até chegou a marcar o terceiro gol com Saulo Mineiro, que foi anulado por toque de mão do atacante na jogada. O jogador poderia até ser expulso, pois já tinha cartão amarelo.

Na reta final da partida, o técnico Márcio Fernandes mexeu de forma ousada. Para buscar o empate, o treinador deixou o time bastante ofensivo ao colocar Nicolas em campo, além de Biel e Jean Dias, mas mantendo Paulinho Bóia e Borasi, ou seja, com quatro atacantes.

Apesar da boa intenção, a tentativa de Márcio Fernandes não deu certo. O Ceará soube se defender e confirmar a vitória.

PRÓXIMO JOGO

O Paysandu volta a campo na segunda-feira (4), em confronto direto para escapar do Z4, diante da Ponte Preta-SP, novamente fora de casa, desta vez no Estádio Moisés Lucarelli, às 21h.

Ficha Técnica

Ceará 2x1 Paysandu – 34ª rodada da Série B

Data: 26/10/2024

Hora: 17h

Local: Estádio Castelão

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: José Reinaldo Nascimento (DF) Júnior e Lucas Costa Modesto (DF)

Quarto Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior (CE)

Gols: Saulo Mineiro e Erick Pulga (Ceará); Rafael Ramos (Gol contra - Paysandu)

Cartão amarelo: Saulo Mineiro e Matheus Bahia (Ceará); Wanderson (Paysandu)

Ceará: Bruno Ferreira, Rafael Ramos (Raí Ramos), João Pedro, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, Recalde (Lucas Mugni) e Lourenço (De Lucca); Erick Pulga, Saulo Mineiro (Barceló) e Aylon (Lucas Rian).

Técnico: Léo Condé

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Wanderson (Quintana), Lucas Maia e Kevyn; Luan Freitas (Nicolas), João Vieira e Leandro Vilela (Juninho)(Biel); Paulinho Bóia, Borasi e Ruan Ribeiro (Jean Dias).

Técnico: Márcio Fernandes