Quatro finais? Lateral do Paysandu encara reta final da série B como ‘jogos da vida’

O lateral Kevyn, do Paysandu, destacou em coletiva que a equipe está encarando a reta final da Série B como verdadeiras finais. O jogador afirmou que os jogadores têm tratado os confrontos como "jogos da vida".

"A gente tem encarado esses jogos como finais. Sabemos da importância do confronto contra a Ponte Preta e estamos nos preparando bem para fazer uma grande partida e, se Deus quiser, sair com um resultado positivo", ressaltou Kevyn.

O jogador enfatizou a complexidade de enfrentar a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, considerando o duelo como um confronto de "seis pontos", uma vez que a Macaca é um adversário direto do Lobo na luta contra o rebaixamento. Para Kevyn, é essencial ter cautela, pois o time paulista já está acostumado a lidar com situações de pressão na parte de baixo da tabela e costuma sobressair bem quando é preciso.

"O jogo contra a Ponte Preta é um jogo chave. Eles estão apenas dois pontos atrás de nós; se vencerem, nos ultrapassam. Portanto, é um confronto muito importante. Jogar fora de casa contra um adversário que há anos luta contra o rebaixamento torna a partida ainda mais difícil, pois eles têm experiência nesse tipo de situação. No entanto, estamos nos preparando todos os dias para sair de lá com um resultado positivo", disse o jogador.

Paysandu e Ponte Preta jogaram em Belém, no turno inicial da Série B. A partida ocorreu no dia 20 de julho, na Curuzu, e o Papão venceu por 1 a 0, gol de Paulinho Bóia.

Histórico de confrontos no Moisés Lucarelli

O histórico de confrontos realizados no Moisés Lucarelli não é nada favorável para a equipe bicolor; em seis jogos disputados no estádio da Macaca, foram: uma vitória do Paysandu, um empate e quatro triunfos da Ponte Preta.

Para sair com 3 pontos de Campinas, o Paysandu precisará repetir o feito do último confronto entre as duas equipes em São Paulo, que ocorreu na Série B de 2018. Naquela partida, no primeiro turno da competição, a equipe paraense venceu a Ponte Preta por 1 a 0.

Paysandu x Ponte Preta

O Paysandu segue de olho na tabela da Série B do Brasileirão, onde ocupa atualmente o 14º lugar, com 40 pontos. Na próxima segunda-feira (4), o time enfrenta a Ponte Preta fora de casa, precisando pontuar para chegar aos 45, suficientes para garantir o time na competição do próximo ano. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.