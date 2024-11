Prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, chega a sede do Paysandu e diz que vota em Roger Aguilera

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, esteve na Sede do Paysandu, na tarde desta terça-feira (5), para votar nas eleições do Papão. Edmilson é torcedor declarado do Papão, falou da democracia bicolor e revelou que votará em Roger Aguilera para assumir o cargo máximo alviceleste pelos próximos dois anos.

“Sou sócio remido e estou exercendo meu direito ao voto para fortalecera democracia, pois ela se dá na sociedade em geral, na eleição de deputados, prefeitos, senadores presidente, mas também na participação cidadã nos clubes. Essa é uma tradição popular e quando existe uma paixão popular, como é o futebol, temos que valorizar. Perceber as chapas aguerridas, fazendo campanha e isso fortalece o Paysandu e o futebol paraense que é de grande tradição”, disse.

Edmilson Rodrigues avaliou a disputa entre as chapas, afirmou que a oposição fortalece mais ainda o Paysandu e revelou que seu voto será em Roger Aguilera, que disputa o pleito com Felipe Fernandes. Segundo o prefeito de Belém, o Paysandu está sendo administrado de uma forma consistente e que merece continuidade na gestão.

“Tenho pessoas da minha confiança que vou votar no Conselho [deliberativo], tem uma pessoa da chapa da oposição que terá o meu voto, mas posso declarar, sou assumido e vou votar no [Roger] Aguilera, meu voto é 70, creio que o Paysandu está em um caminho, sendo administrado com seriedade, sem voos que asas não consigam suportar, pois já tivemos investimentos, sonhos elevados e depois uma queda busca, causada por dirigentes, que causaram dívidas ao Papão e que anos tivemos que resolver esses problemas e hoje vivenciamos um outro clima e a torcida tem consciência disso, porém, a oposição fortalece o Paysandu.”, finalizou.