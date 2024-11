Série B: Veja como o Paysandu pode se livrar do rebaixamento já na próxima rodada

Com a conclusão da 35ª rodada na última terça-feira (5), já é possível avaliar quais resultados o Paysandu precisa para assegurar sua permanência na Série B de 2025. O time paraense tem um jogo crucial em casa contra o Brusque–SC na próxima segunda-feira (11), às 21h, no estádio da Curuzu.

Após uma vitória importante por 2 a 1 sobre a Ponte Preta-SP, o Lobo se aproxima cada vez mais de garantir sua permanência na competição. Com 43 pontos, ocupando a 13ª posição na tabela e faltando apenas três rodadas para o fim da competição, as chances de rebaixamento são mínimas, estimadas em apenas 0,06% segundo análises estatísticas.

Apesar das estimativas de rebaixamento estarem abaixo de 1%, ainda existem possibilidades matemáticas do Bicolor retornar à Série C. No entanto, dois cenários podem garantir a permanência do time paraense de forma antecipada. Confira:

Em caso de vitória

Se o Paysandu vencer o Brusque, ainda será necessário contar com um tropeço - empate ou uma derrota - do CRB–AL, que jogará em casa contra o Goiás–GO, ou da Ponte Preta, que enfrentará o Vila Nova–GO em Goiânia.

Caso nenhum desses resultados se concretize, o Paysandu ainda pode torcer contra a Chapecoense–SC, que enfrenta o Sport–PE. Uma derrota do time de Chapecó também garantiria a permanência do Lobo na Série B.

Em caso de empate

O Paysandu não conseguiria se livrar matematicamente do risco de rebaixamento, mas garantiria uma permanência "virtual" se a Ponte Preta perder para o Vila Nova. Atualmente, o time paulista ocupa a 17ª posição, com 38 pontos. Mesmo que a Macaca vencesse os dois últimos jogos, contra o Sport e o Avaí–SC, ainda precisaria tirar uma diferença de 9 gols de saldo do Lobo.

Transmissão

O Oliberal.com fará a cobertura lance a lance do duelo entre Paysandu e Brusque, válido pela 36ª rodada da Série B, que acontecerá no Estádio da Curuzu na próxima segunda-feira (11), às 21h.