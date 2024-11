De virada, Paysandu vence Ponte Preta-SP fora de casa e encaminha permanência na Série B

De virada, fora de casa, o Paysandu venceu a Ponte Preta-SP por 2 a 1 e está praticamente garantido na Série B 2025. Os gols da partida, válida 35ª rodada, foram marcados por Borasí e Eslí Garcia para o Papão e Mateus Silva para a Ponte. Com a vitória, a equipe bicolor chegou aos 43 pontos e agora está na 13ª posição. Faltam apenas três rodadas para a segundona acabar.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

PRIMEIRO TEMPO

A 1ª etapa foi bastante movimentada, com as duas equipes indo ao ataque. O Paysandu, apesar de estar melhor na partida e tendo as melhores oportunidades, com mais posse de bola em boa parte do 1º tempo, não conseguiu ser eficiente e foi surpreendido pela Ponte, aos 33 minutos, quando Mateus Silva abriu o placar no Moisés Lucarelli, após cruzamento para a área. Ponte Preta-SP 1x0 Paysandu.

Não demorou muito, praticamente em seguida, o Papão empatou a partida com o atacante argentino, Benjamín Borasi. Aos 37 minutos, o lataral-esquerdo Bryan Borges chutou de fora da área, e no meio do caminho, Borasi se esticou e desviou a bola para o gol, tirando as chances do goleiro e empatando a partida em Campinas-SP. Ponte Preta-SP 1x1 Paysandu. Um placar mais justo pelo volume apresentado pelas equipes no primeiro tempo.

SEGUNDO TEMPO

Motivado em busca dos três pontos, o Lobo foi para cima da macaca na etapa derradeira. A tarefa bicolor ficou um pouco mais fácil aos seis minutos do segundo tempo, quando Gabriel Risso foi expulso com um cartão vermelho direto após pisar em Paulinho Bóia. Os jogadores do time paulista reclamaram bastante.

Aos 16 minutos, quase um gol de placa no Moisés Lucarelli. A bola foi cruzada na área e Borasi, de voleio, mandou muito perto da trave.

Aos 35 minutos, depois de tanto pressionar, a virada veio. Em bela jogada de Borasí, que passou por vários jogadores da ponte em arrancada, serviu Eslí Garcia, que finalizou para o gol e colocou o Papão na frente do placar. Festa bicolor em Campinas-SP e Papão praticamente confirmado na Série B. Ponte Preta-SP 1x2 Paysandu.

PRÓXIMO JOGO

O Paysandu poderá confirmar matematicamente a permanência na Série B na próxima rodada, quando o Papão recebe o Brusque-SC na segunda-feira (11), às 21h.

FICHA TÉCNICA

Ponte Preta-SP 1x2 Paysandu

Data: 04/11/2024

Hora: 21h

Local: Estádio Moisés Lucarelli

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Fábio Pereira (TO) e Luis Carlos de França Costa (RN)

Gols: Mateus Silva (Ponte Preta-SP); Borasi e Eslí Garcia (Paysandu)

Cartão amarelo: Iago Dias (Ponte Preta-SP); Lucas Maia (Paysandu)

Cartão vermelho: Gabriel Risso (Ponte Preta-SP)

Ponte Preta: Pedro Rocha; Luiz Felipe (Igor Inocêncio), Mateus Silva (Haquín), Nilson Junior e Gabriel Risso; Castro, Emerson Santos e Elvis (Heitor Roca); Iago Dias (Dodô), Gabriel Novaes e Renato.

Técnico: Nenê Santana

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson (Kevyn), Wanderson, Wanderson, Lucas Maia e Bryan; Luan Freitas (Leandro Vilela), João Vieira e Robinho (Netinho); Paulinho Boia(Eslí Garcia), Ruan Ribeiro (Nicolas) e Borasi.

Técnico: Márcio Fernandes