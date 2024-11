Zagueiro do Paysandu encaminha saída do clube e deve acertar com time da Série C, diz site

O zagueiro do Paysandu Wanderson deve sair do clube no final da temporada de 2024. De acordo com informações divulgadas pelo site especializado Futebol Interior, o defensor bicolor vai deixar o time para seguir com o CSA-AL, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro.

O Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, para obter mais detalhes da transferência. Ele, de forma breve, disse, no entanto, que não há nada oficial sobre a saída de Wanderson.

O contrato do jogador com o Papão se estende até o final do ano e não deve ser renovado. Conforme a publicação, o CSA já teria acertado os detalhes para a contratação do zagueiro. O clube alagoano terminou a disputa da Terceirona na 10ª posição da tabela e ficou de fora do quadrangular de acesso.

Para a próxima temporada, o objetivo é ficar entre os oito colocados e brigar pelo acesso. Por conta disso, o time já começou as movimentações no mercado e o zagueiro do Bicola seria um dos alvos da equipe.

Atualmente, no Paysandu, o jogador não tem tido boas atuações. Mesmo sendo titular, o zagueiro não tem convencido e por isso pode não renovar com o time. O defensor está na equipe bicolor desde 2023 e, até o momento, são 74 jogos com a camisa bicolor e um gol marcado. Neste ano, conquistou o Campeonato Paraense e o título da Copa Verde com o Bicola.

Na Série B, depois de um início de temporada promissor, o Papão teve muita dificuldade para se adaptar e agora faz as contas para fugir da zona de rebaixamento. Wanderson estava em campo na vitória de virada do Paysandu em cima da Ponte Preta na última segunda-feira (4), em São Paulo.

Wanderson é natural de São Luís, no Maranhão, e tem 29 anos. Além do Paysandu, o zagueiro acumula passagens por clubes como o Moto Club-MA, Sampaio Correia-MA, Guarany de Sobral -CE, Tocantinópolis-TO.