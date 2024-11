Presidente do Paysandu faz balanço de sua gestão e torce para Aguilera dar continuidade

O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, que está deixando o cargo após dois mandatos, conversou com a equipe de O Liberal e falou sobre o balanço de sua última gestão à frente do Paysandu.

Ettinger fez questão de enaltecer as conquistas dentro e fora de campo. Títulos, acessos e obras no Centro de Treinamento marcaram sua gestão.

“Estamos no final da gestão, foram quatro anos, com dois títulos da Copa Verde, dois Parazões, o acesso à Série B. Esse ano agente conseguiu se manter na Série B, as contas saneadas, certidões negativas e dois campos no CT entregues, além de obras no local em andamento”, disse.

Maurício Ettinger afirmou que não trabalhou só nessa gestão, agradeceu pelo apoio de amigos e funcionários do clube nesse período em que esteve à frente do Paysandu e torce pela continuidade da gestão, com Roger Aguilera.

Acho que foi uma gestão razoável, mas não foi só eu, teve uma equipe grande trabalhando e isso é mérito de todos. Vamos esperar quem ganha, se Deus quiser o Roger, para a continuidade nossa”, disse.