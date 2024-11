Primeiro CEO do Paysandu, Andre Alves anuncia saída do clube: 'Sinto uma profunda gratidão'

Primeiro CEO do Paysandu, Andre Alves anunciou sua saída clube. Na manhã desta quarta-feira (7), por meio das redes sociais, o gestor comunicou o seu desligamento do time bicolor e destacou a gratidão pelo Papão.

"É com um misto de orgulho e gratidão que anúncio minha despedida do cargo de CEO do Paysandu Sport Club. Nestes últimos 1 ano e 6 meses, tive a honra de liderar este clube, enfrentando desafios, comemorando vitórias e, acima de tudo, trabalhando com uma equipe dedicada e apaixonada", escreveu Andre Alves.

No texto, o CEO também disse se sentir grato por ter tido a chance de trabalhar no Paysandu. Segundo ele, todas as melhorias e ações que foram feitas na sua gestão foram frutos de muito esforço.

"Sinto uma profunda gratidão por ter tido a oportunidade de servir a este clube que possui uma história tão rica e uma torcida tão vibrante. Cada momento aqui foi uma lição, e cada conquista, fruto de muito esforço coletivo. Juntos, modernizamos nossas instalações, fortalecemos nossas categorias de base, o futebol feminino, buscando sempre a excelência dentro e fora dos campos", destacou.

Andre ainda agradeceu aos colaboradores do clube, bem como aos jogadores, comissão técnica da equipe e aos torcedores pela parceria ao lado dos últimos meses. O CEO também fez um agradecimento especial ao presidente Mauricio Ettinger, que foi quem o contratou e acreditou na gestão de Alves.

"Deixo um agradecimento particular ao Presidente Maurício Ettinger, aos Vices Alfredo Cabral e Roger Aguilera, ao qual desejo muito sucesso nessa nova jornada como presidente do Clube. Ao amigo e incansável Bernardo Almeida, uma gratidão sempre por se empenhar tanto pelo Paysandu", disse Andre Alves.

"Início o processo de transição e saio com a certeza de ter dado o meu melhor, mas sabendo que o Paysandu Sport Club é maior que qualquer um de nós e continuará sua jornada de sucesso. Este clube é feito de luta e superação, e acredito que os próximos capítulos de sua história serão ainda mais gloriosos. Mais do que um simples adeus, esta é uma despedida com a certeza de que nossos caminhos poderão se cruzar novamente. Vou em busca de novos desafios", completou o agora ex-CEO do Paysandu.

Andre Alves chegou no Papão em 2023. O gestor foi o primeiro CEO do Bicola e respondia ao presidente Mauricio Ettinger. No Paysandu, o português era responsáveis por questões de finanças, administração e marketing.