Destaque contra a Ponte Preta, Borasi que Paysandu atento em Belém: 'Vamos fazer a nossa parte'

Na última segunda-feira (4), o Paysandu deu um passo importante para se manter na Série B ao vencer a Ponte Preta de virada, por 2 a 1, forade casa. Sem dúvida alguma, o destaque do jogo foi o atacante argentino Borasi, que balançou as redes e ainda deu a assistência para o gol da vitória marcado por Esli Garcia. Com o resultado, o Paysandu alcançou os 43 pontos, ocupando a 13ª posição na tabela, e agora encara o Brusque em Belém, na antepenúltima rodada da competição.

Borasi, que tem 14 jogos pelo Paysandu, três gols e uma assistência, foi ovacionado pela torcida. O argentino emprestado ao clube revelou que, além do bom momento em campo, está bastante entrosado com a torcida bicolor. “Eu já tenho essa forma de jogar em qualquer lugar, mas aqui também tem a torcida que puxa para isso, o que é melhor ainda na hora do jogo”, comentou.

Após o treino desta quarta-feira (6), o atacante falou sobre sua adaptação ao time e o desejo de permanecer em Belém no ano que vem. “Ainda não tem conversas definitivas, mas aqui tenho contrato, estou emprestado com opção de compra. Não sei se dará certo, mas estou feliz aqui e gostaria de ficar no ano que vem. Tenho esse interesse, gostei do clube, de todos. Acho que 2025 vai ser um ano ainda melhor, então gostaria de ficar para seguir melhorando meu futebol”, revelou o atacante, com ambição de contribuir para uma temporada ainda mais positiva.

Segundo ele, a união do grupo foi crucial para a alavancada bicolor nas últimas rodadas. “Eu acho que o mais importante foi a união do grupo. De todos que estão aqui pensando no mesmo objetivo. Isso foi crucial para tirar o Paysandu dessa parte inferior da tabela”, afirmou.

Faltando apenas uma vitória para garantir matematicamente a permanência na Série B, o próximo desafio do Paysandu será em casa contra o Brusque, na segunda-feira (11). Consciente da missão, Borasi reforça que nada está garantido e o time precisa fazer sua parte. “Matematicamente pode cair, mas as probabilidades são menores. A gente sabe que tem que ser muito aguerrido para manter o time, então temos que fazer a nossa parte para não depender de ninguém e garantir o clube na Série B”, encerrou.