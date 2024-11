Paysandu inicia venda para o jogo com Brusque-SC; Lotes promocionais esgotam em menos de uma hora

O Paysandu iniciou a venda de ingressos, com lotes promocionais, para o jogo contra o Brusque-SC na manhã desta terça-feira (05). A partida, que será valida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, vai acontecer na próxima segunda-feira (11), no estádio Curuzu, às 21h.

O primeiro lote promocional esteve custando R$ 20 para o setor das arquibancadas. A partir do segundo lote, os ingressos passaram a custar R$ 30, no terceiro lote custaram R$ 40, do quarto em diante, voltaram ao preço usual de R$ 50. Na área das cadeiras as entradas estão custando R$ 150. Os ingressos podem ser comprados presencialmente nas Lojas Lobo ou virtualmente no site IngressoSA.

VEJA MAIS

A alta procura fez com que os três lotes de ingressos promocionais se esgotassem em menos de uma hora. Agora, os torcedores que desejam acompanhar o Lobo de perto na próxima segunda-feira precisarão desembolsar entre R$ 50 e R$ 150 para garantir sua entrada no vovô da cidade.

Alguns torcedores foram às redes sociais do clube para reclamar da quantidade limitada de ingressos disponibilizados nos lotes promocionais.

“Não é possível! A cada lote são apenas 20 ingressos, é?”, escreveu uma torcedora.

“Como assim dois lotes esgotam em apenas 25 minutos? As pessoas não trabalham mais e ficam só comprando ingressos? Ou cada lote tinha apenas 20 ingressos disponíveis? É inacreditável!”, questionou outra.

“Queria que o time fosse tão rápido e eficiente assim, como nas vendas de ingressos”, ironizou um terceiro torcedor.

Vale lembrar que sócios torcedores têm condições especiais no ato da compra. Além disso, estudantes têm direito à meia-entrada, assim como idosos, pessoas com deficiência (PCDs) e crianças até 11 anos. A compra das meias e a retirada das gratuidades para o jogo ocorrerão na próxima sexta-feira (08), no estádio Curuzu. O atendimento para a comercialização das meias será das 9h às 18h, enquanto as gratuidades poderão ser retiradas das 9h às 12h.

Atualmente o time paraense está em 13º na tabela com 43 pontos. Após ter vencido a Ponte Preta fora de casa de virada por 2 a 1, o clube volta a Belém e conta com o apoio da fiel para sacramentar a permanência na segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Paysandu e Brusque se enfrentam a partir das 21h no dia 11 de novembro, no Estádio da Curuzu. A partida terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal Oliberal.com.