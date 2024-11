Após vitória de virada, técnico do Paysandu desabafa: ‘Fomos criticados, mas tivemos equilíbrio’

Domínio total. Foi assim que o técnico do Paysandu, Márcio Fernandes, definiu o desempenho da equipe diante da Ponte Preta-SP, na última segunda-feira (4), em Campinas, pela 35ª rodada da Série B. Apesar do placar apertado — 2 a 1 para os Bicolores —, o desempenho alviceleste trouxe ânimo à comissão técnica, que já considera praticamente garantida a permanência do time na Segundona na próxima temporada.

"O time manteve a calma mesmo após sofrer um gol em um deslize, mas reagimos bem. Fomos superiores, empatamos e depois dominamos a partida. Poderíamos ter marcado até mais gols. Foi uma vitória muito importante, em um momento crucial. Não é fácil. Estamos à frente do Paysandu há 10 jogos, com 5 vitórias. Segundo as informações que temos, se contássemos apenas o segundo turno, estaríamos em sexto lugar. É uma campanha louvável, e precisamos reconhecer isso", declarou Márcio.

O jogo contra a Ponte, inclusive, tem um ar de redenção para o treinador. Criticado por parte da torcida ao chegar ao Papão, Fernandes afirmou que contou com o apoio do elenco, que "comprou a ideia" da nova comissão técnica. Em boa fase, ele convoca a Fiel Bicolor para se juntar a essa arrancada, lotando a Curuzu no próximo compromisso do Lobo pela Segundona.

"Quando eu e Felipe chegamos aqui, fomos muito criticados; foi muito difícil, mas mantivemos o equilíbrio. Tanto eu quanto o Felipe temos fé em Deus, e isso nos ajudou a trabalhar e fazer as coisas acontecerem. Nosso grupo é consciente e sabe que precisamos trabalhar ainda mais. Vamos enfrentar uma equipe que ainda briga no campeonato e vamos dar o nosso melhor para vencer. Agora, em casa, diante da nossa torcida, peço que lotem a Curuzu para garantirmos nossa permanência", convocou o técnico.

A partida

Após o desabafo, Márcio Fernandes analisou a vitória contra a Macaca, em Campinas. Dois jogadores foram citados pelo treinador: Luan Freitas e Esli García. Segundo ele, ambos foram fundamentais na conquista do resultado, mesmo atuando em funções distintas.

"Luan fez o papel que precisávamos. A Ponte é uma equipe alta, com um excelente cobrador, que é o Elvis. Nosso time estava com estatura baixa hoje, e Luan ajudou a equilibrar isso", explicou. O treinador também avaliou a atuação de Esli García, autor do segundo gol alviceleste.

"Ele é um jogador muito bom no último terço do campo, mas precisa entender melhor o jogo e contribuir mais na recomposição. Ele ainda tende a se posicionar mais à frente, mas tem muita técnica. Foi essencial para a vitória", finalizou.

Agora, o Paysandu volta as atenções para a partida contra o Brusque-SC, válida pela 36ª rodada, que acontece no estádio da Curuzu, na segunda-feira (11), às 21h. No momento, o Papão ocupa a 13ª posição na tabela, com 43 pontos. O duelo terá cobertura Lance a Lance pelo Oliberal.com.