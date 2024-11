Paysandu anuncia novo técnico para o Parazão de basquete 2024; torneio começa segunda (11)

O Paysandu anunciou Athos Calderaro como novo técnico para a disputa do Campeonato Paraense de Basquete 2024. Aos 51 anos, o treinador chega com vasta experiência acumulada em 16 anos no EC União Corinthians-RS, onde construiu uma trajetória marcada por conquistas.

O Campeonato Paraense de Basquete, conhecido como Parazão, começa na próxima segunda-feira (11) e contará com cinco equipes: Clube do Remo, Paysandu, Assembléia Paraense, JP8 Esporte e Basquete Paraense. A estreia do Paysandu será também na segunda-feira, às 20h45, contra o JP8 Esporte, no ginásio Moura Carvalho, em Belém.

Para a competição, Calderaro terá à disposição atletas experientes como Dimitri Sousa e Zé Carlos Toledo, além do norte-americano Kalvin, já conhecido pela torcida alviceleste. O elenco contará ainda com reforços de jogadores locais.

Carreira

Athos Calderaro possui um currículo expressivo no cenário do basquete nacional. Em 2021, foi campeão e eleito o melhor treinador do Campeonato Brasileiro.

No panorama internacional, conquistou o título do sul-americano Sub-17, foi vice-campeão da FIBA AmeriCup U17 e obteve o 10º lugar na FIBA U18 World Cup, período em que atuou como auxiliar técnico da Seleção Brasileira de base, entre 2010 e 2012. Além disso, soma 18 títulos no Campeonato Gaúcho de categorias de base e um título Gaúcho Adulto Masculino.