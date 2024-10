CRB vence Brusque de virada e 'toma' posição do Paysandu, que está mais próximo do Z4

Em um jogo repleto de emoções, o CRB venceu o Brusque de virada por 2 a 1 nesta sexta-feira (18), no estádio Augusto Bauer, em Brusque-SC, pela 32ª rodada da Série B. O time da casa saiu na frente com um gol de Rodrigo Pollero, mas Labandeira e Matheus Ribeiro garantiram a virada para a equipe regatiana.

A vitória foi crucial para o CRB, que saiu da zona de rebaixamento e agora torce contra os adversários diretos para se manter fora do Z-4. Um dos destaques da partida foi o meia Gegê, que entrou no segundo tempo e fez as assistências para os dois gols da equipe.

Com o resultado, o CRB chegou aos 36 pontos, assumindo provisoriamente a 14ª colocação na tabela. Já o Brusque permanece com 33 pontos, na 18ª posição. O resultado afetou diretamente o Paysandu, que perdeu uma posição e agora é o 15º, também com 36 pontos. Com isso, os bicolores veem aumentar a obrigação de vencer o Operário neste domingo (20), no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. Os dois times jogam a partir das 11 horas.

O próximo compromisso do CRB será na terça-feira (22), quando enfrenta o Mirassol-SP, no estádio Rei Pelé, às 19h, em partida válida pela 33ª rodada da Série B.