Há 18 anos, Remo vencia o Paysandu no último clássico dos clubes na Série B; vídeo

O futebol paraense viveu dias sombrios depois da temporada 2006. Esse ano foi a última vez em que tivemos dois clubes disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. O último encontro dos dois maiores clubes do Norte do Brasil ocorreu no dia 31 de outubro de 2006, com vitória do Remo, no Mangueirão, exatamente 18 anos atrás.

O jogo ocorreu no Colosso do Bengui, com os dois times lutando contra o rebaixamento, mas, diferente do que ocorreu no primeiro turno, quando o Paysandu derrotou o Remo por 2 a 0, foi a vez do Remo sair de campo com o triunfo.

Com um jogo bastante consistente do meia Alex Oliveira e do atacante Izaías, o Remo foi eficaz e soube segurar o Paysandu. O Leão venceu o confronto pelo placar de 3 a 1, com dois gols do meia Alex Dias e um de Izaías, o clube azulino derrotou o maior rival e deixou om Paysandu próximo do temido rebaixamento à Série C, que ocorreu rodadas depois.

Izaías e Alex Oliveira decidiram o clássico para o Remo (Cristino Martins / O Liberal)

Final

O Campeonato Brasileiro da Série B de 2006 teve o Atlético-MG como o grande campeão, além de Sport-PE, Náutico-PE e América-RN como clubes que ascenderam à Série A. O Remo fechou a competição após a 38ª rodada na 12ª colocação com 46 pontos conquistados. Já o Papão terminou na 17ª posição com 44 pontos e acabou caindo para a Série C.

Em 2025 será que rola esse clássico?

O Remo terminou o ano em outubro, porém, o Leão fechou a temporada com o seu principal objetivo conquistado, que era retornar à Série B do Campeonato Brasileiro. As chances de ter novamente um clássico Re-Pa na Segundona são reais, já que o Paysandu disputa a Série B e pode permanecer na competição. Caso isso ocorra, o clássico mais disputado do Mundo poderá ser jogado novamente na Segundona do futebol nacional.