Determinação é a chave do Paysandu; Remo tem protocolo de contratações

Série B: A hora da superação

Na reta final da Série B, é natural que a determinação dos times pressionados supere limitações e surpreenda, seja na luta contra o rebaixamento ou na busca pelo acesso.

Foi o que se viu na vitória do Botafogo/SP sobre o Amazonas, em Manaus (1x0). Esse é o espírito prometido pela Ponte Preta para o confronto com o Paysandu nesta segunda-feira. O Papão deve entrar em campo com a mesma disposição.

A consistência tática e o equilíbrio emocional são fundamentais, mas o preparo físico está em primeiro plano. O Paysandu está bem cotado nesse quesito para impor seu jogo e pontuar em Campinas, buscando consolidar sua permanência na partida final contra o Brusque, em Belém.

Remo e o novo protocolo de contratações

Em tempos passados, os dirigentes contratavam jogadores de forma aleatória e, depois, escolhiam o técnico. Essa ordem foi invertida para permitir que o técnico participasse do processo, mas isso também abriu espaço para esquemas entre técnicos e empresários. A figura do executivo surgiu para filtrar as contratações, mas sem grandes resultados. Clubes como Remo e Paysandu ainda buscam um modelo seguro.

Para 2025, o Remo anuncia um protocolo animador. Com um modelo de jogo definido, o técnico Rodrigo Santana elaborou um perfil técnico, físico, tático e comportamental para os jogadores, dentro de um projeto de futebol. Se o protocolo for seguido à risca, o Leão Azul deverá ter um alto índice de acertos. Pelo menos, esse é o caminho.

BAIXINHAS

Números de Hélio dos Anjos em um mês de trabalho no CRB: três vitórias, três derrotas e um empate. Nove gols marcados e nove tomados. 47,6% de aproveitamento. O clube está na ZR (17a posição) e faz os últimos jogos contra Ituano e Santos fora, Goiás e Operário em Maceió. Alto risco!

Remo reafirmando que vai disparar o Gatilho Social do acesso à Série B. Significa distribuição de donativos a instituições assistenciais, como produtos de higiene e gêneros alimentícios. Uma forma de dar efeito social às glórias do clube.

Robinho restabelece o meio de campo do Paysandu com suas funções de articulador, assim como Matheus Trindade com sua combatividade. Netinho e Val Soares também aptos para o jogão contra a Ponte Preta.

Em matéria de futebol, Campinas está vivendo o inferno astral. Guarani rebaixado à Série C e a Ponte Preta em risco de acompanhá-lo. Mobilização absoluta e na Ponte por vitória sobre o Paysandu. Clima tenso na Macaca!

Queixas frequentes contra arbitragem, por mais que sejam procedentes, podem alimentar no Paysandu uma tendência perigosa para o emocional dos atletas. É uma questão que precisa ser muito bem avaliada para não produzir efeito contrário.

Eleições do Paysandu na próxima terça-feira (Roger Aguilera x Felipe Fernandes) e sexta-feira, dia 7, na Tuna Luso Brasileira: Luiz Gonzaga (advogado) x Armando Mourão (delegado de polícia) na disputa da presidência.

Futebol de base. Hoje, 15:30, no Souza, Tuna x São Paulo pela Copa do Brasil sub 20, com ingressos a 40 reais. Amanhã, 16 horas, no Baenão, Remo x Tuna decidindo a Copa Pará sub 17, com portões fechados por contenção de custos. Seria importante avaliar melhor a importância do público para os garotos, como experiência.