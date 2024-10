VÍDEO: No CRB, Hélio dos Anjos enfrenta o Papão e diz: “Vou fazer de tudo pra vencer o Paysandu”

O técnico Hélio dos Anjos, que estava no Paysandu, atualmente comanda o CRB-AL e hoje (4), às 20h, CRB x Paysandu se enfrentam pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No reencontro do técnico com seus antigo time e jogadores, Hélio deu seu recado em uma das entrevistas coletivas durante a semana e disse que vai fazer de tudo para vencer o clube paraense.

Aos 66 anos e com rodagem por vários clubes do futebol nacional, além de ter treinado equipes na Arábia Saudita, Hélio dos Anjos encara o confronto com o Paysandu como uma decisão. As duas equipes lutam contra o rebaixamento nesta Série B e 3 pontos separam os clubes na tabela, sendo que o clube alagoano está na zona de rebaixamento e, em caso de vitória, ultrapassaria o Papão na classificação.

Hélio dos Anjos teve três passagens pelo Paysandu (Jorge Luís Totti / Paysandu)

Além do clima de um “jogo de 6 pontos” requer, a partida marca o reencontro de Hélio com o Paysandu e seus antigos comandados. O elenco do Papão nesta Série B foi montado por Hélio dos Anjos e sua comissão, junto com a diretoria e o executivo Ari barros, com quem o treinador teve um desentendimento. Mas para Hélio dos Anjos não tem escolha, é vencer e tentar tirar o Galo do Z-4.

“Eu vou fazer de tudo para vencer o Paysandu, junto com os meus jogadores. Isso é respeitar o Paysandu e eu não tenho nada contra, a instituição Paysandu pra mim, é sensacional e merece todo o meu respeito. Mas estamos disputando a possibilidade de sair dessa zona [de rebaixamento] e é contra o Paysandu. É mais uma etapa, vai ter todo o nosso respeito, semana de preparação para vencer o Paysandu, não será simples pela qualidade do elenco que o Paysandu tem”, disse.

CRB x Paysandu se enfrentam nesta sexta-feira (4), às 20h, em Maceió (AL), pela 30ª rodada da Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.