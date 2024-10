Raio-X: CRB tem campanha semelhante a do Paysandu e aproveitamento mediano em casa

O Paysandu está em busca de uma recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro e, para se afastar de vez da zona de rebaixamento, precisa vencer mais quatro jogos nas nove rodadas restantes da competição. O próximo desafio do Papão é contra o CRB-AL, na próxima sexta-feira (04/10), time comandando pelo ex-técnico bicolor Hélio dos Anjos, e para entender o que espera o Papão no Estádio Rei Pelé, a equipe de esportes de O Liberal reuniu dados da campanha do clube alagoano até a 29ª rodada do campeonato.

Segundo dados do portal Sofascore, especializado em estatística, o rival do Paysandu tem feito uma campanha “mediana” na Segundona. Até a 29ª rodada, o CRB foi o terceiro time que mais chutou na trave, com 12 chutes, e obteve um total de 54,2% de posse de bola nos jogos disputados.

O desempenho como mandante também não tem sido dos melhores, sendo o 12º melhor mandante na Série B. Dos 15 jogos disputados em Maceió (AL), a equipe venceu somente sete, empatou quatro partidas e perdeu outras quatro. Os números podem ser positivos para o Paysandu, que chega mais confiante após uma vitória em casa na última rodada.

Situação do Paysandu

O Papão comandado pelo técnico Márcio Fernandes está, atualmente, na 14ª colocação da tabela da Segundona, com 33 pontos. Para garantir a permanência na segunda divisão, a equipe bicolor, caso vença o CRB, precisará garantir pelo menos mais três vitórias nas oito rodadas seguintes, garantindo os 45 pontos necessários para não chegar ao Z-4.

O CRB recebe o Paysandu no Estádio Rei Pelé nesta sexta, a partir das 20h, pela 30ª rodada da Série B. A partida terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal Oliberal.com.