Em reencontro com Paysandu, Hélio dos Anjos destaca que tem dívida com o clube

O Paysandu visita o CRB-AL na próxima sexta-feira (4), em jogo válido pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida marca o reencontro com o treinador Hélio dos Anjos, que foi dispensado da equipe no início de setembro e assinou com a equipe alagoana. Antes do jogo contra o ex-clube, o técnico falou sobre o sentimento de reencontrar com o time na condição de rival.

"Tenho uma dívida com o Paysandu, assim como ele também tem uma dívida comigo em relação a tudo que realizamos juntos. Tivemos um acesso com apenas 1% de chance na fase inicial para ficar entre os oito, conquistamos um título estadual inédito e invicto, além de um título na Copa Verde. Agora, eles são meus adversários", declarou Hélio dos Anjos.

Financeiro

Pagamento atrasado

O técnico Hélio dos Anjos ainda não recebeu os valores referentes à rescisão contratual do Paysandu. Os representantes jurídicos do treinador tentaram negociar os valores com o clube, mas, até o momento, não obtiveram retorno.

Procurada pela reportagem de O Liberal, a advogada do treinador disse que a dívida do clube com ele ultrapassa R$ 1 milhão. O Paysandu, disse em nota oficial, que não reconhece o valor milionário cobrado por Hélio dos Anjos. Maurício Ettinger, presidente bicolor, apontou “má-fé” do técnico em expor a dívida.

Retrospecto

O atual treinador do CRB estava no Papão desde a reta final da Série C de 2023, quando conquistou o acesso à Segundona com o clube. O técnico já tinha uma forte relação com o público e era bem-visto pela torcida bicolor. No entanto, com a instabilidade do time e algumas rachas internamente, Hélio passou a ser questionado pelos torcedores e não resistiu após ficar nove jogos sem vencer.

Ao todo, Hélio dos Anjos comandou o Papão em 61 jogos, sendo 28 vitórias, 21 derrotas e 12 empates, um aproveitamento de 52,4%, nas temporadas de 2023/2024. Nesta última passagem, o técnico conquistou o acesso para à Série B, Campeonato Paraense e Copa Verde deste ano.

Apesar da relação, o comandante está focado no Galo da Praia e afirmou que usará todo o seu conhecimento para conquistar o triunfo em cima do Bicola no próximo jogo.

"Irei me empenhar ao máximo para vencer o Paysandu com a ajuda dos meus jogadores. Isso é uma maneira de respeitar o Paysandu. Não tenho nada contra o clube, que para mim é excepcional e merece todo o meu respeito. Contudo, na sexta-feira estaremos em campo disputando a chance de deixar a zona de rebaixamento contra eles", disse o treinador.

Cenário

O CRB é o primeiro colocado na zona de rebaixamento, com 30 pontos. O Paysandu está na 14ª posição, com 33. Assim, o clube alagoano precisa da vitória para tentar sair do Z-4 enquanto o Papão quer o triunfo para se distanciar da zona da degola.

A partida ocorre na próxima sexta-feira (4), às 20h, no estádio Rei Pelé. O jogo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.