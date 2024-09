Presidente do Paysandu aponta 'má-fé' em exposição de dívida do clube com Hélio dos Anjos

Após a advogada de Hélio dos Anjos, demitido do Paysandu no início do mês, confirmar a informação de que o treinador não havia recebido a rescisão contratual do clube, o presidente do clube, Mauricio Ettinger, falou sobre o caso.

Em entrevista para o canal RS Live Sports, na última sexta-feira (27), antes do jogo contra o Ituano-SP, pela Série B, o dirigente bicolor disse que o processo está correndo normalmente e que houve má-fé por parte da equipe do ex-treinador do Bicola ao expor o caso.

"Se a advogada está procurando os meios de comunicação, é que boa coisa não é. Quer dizer, véspera de jogo e ela vem inventar uma história dessa. É um processo normal. O Hélio foi desligado, eles estão querendo cobrar uma coisa e a gente está verificando, não está concordando com outras coisas, é um processo normal de todo mundo que sai do clube, não tem nada disso. Foi má-fé deles. Só porque a gente tem um jogo hoje, porque tem um jogo contra eles na semana que vem. Primeiro, está ocorrendo tudo de forma normal, segundo, que foi má-fé do lado de lá", declarou Mauricio.

"É um absurdo pensar que vai sair nos meios de comunicação e o Paysandu vai ser pressionado. O Paysandu está fazendo o que acha que está certo e pronto", concluiu o presidente.

Vale destacar que, na última sexta-feira (27), o Núcleo de Esportes de OLiberal.com procurou a advogada de Hélio dos Anjos, Manoella Molon, para confirmar a informação de que o treinador ainda não havia recebido os valores referentes à rescisão contratual com o clube e entender o processo, não o contrário.

A advogada informou que, no total, o Paysandu deve mais R$ 1 milhão ao técnico. O valor é referente à multa rescisória, salários atrasados, FGTS, verbas rescisórias, premiações e outros.

"Quando o clube rescindiu o contrato, o professor Hélio solicitou uma atenção especial para tentarmos a melhor composição possível com o Paysandu. Sugerimos o pagamento dos valores devidos de forma parcelada — em até um ano — para que o impacto para o clube fosse o menor possível. Contudo, infelizmente, até o momento, não chegamos a um denominador comum", destalhou a Molon.

Em nota, o Paysandu disse que não reconhece os valores cobrados por Hélio dos Anjos e que as tratativas para a rescisão de contrato do ex-comandante alviceleste estão em andamento, por intermédio do departamento jurídico bicolor e do empresário do treinador.

Hélio dos Anjos deixou o Paysandu no início de setembro após a derrota para o Amazonas-AM, na Curuzu, em jogo válido pela Série B. Após mais de um ano no Papão, com dois títulos conquistados e o acesso à Segundona, o treinador não resistiu a uma sequência de nove rodadas sem vitória na competição.

Somando as temporadas de 2023 e 2024, Hélio dos Anjos comandou o Paysandu em 61 jogos, com 28 vitórias, 21 derrotas e 12 empates, resultando em um aproveitamento de 52,4%.