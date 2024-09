Paysandu vence Ituano na Curuzu e respira na Série B

XÔ, Z4! Na noite desta sexta-feira (27), o Paysandu enfrentou o Ituano-SP pela 29ª rodada Série B, em confronto direto para escapar da zona de rebaixamento, e venceu por 1 a 0, na Curuzu. O gol da equipe bicolor foi marcado por João Vieira logo no começo da partida. O Papão agora ocupa a 14ª posição com 33 pontos. O time bicolor subiu duas posições na tabela, ultrapassando Botafogo-SP e Ponte Preta-SP, mas que ainda jogam na rodada.

PRIMEIRO TEMPO

A 1ª chegada do jogo foi com o Ituano-SP! O lateral-esquerdo Marcinho, aquele mesmo ex-Botafogo, mandou uma bomba de fora da área e obrigou o goleiro Matheus Nogueira a fazer boa defesa. Em seguida, Thonny Anderson arriscou de longe, mas a bola foi sem força para o gol.

Não demorou muito, a equipe bicolor respondeu de forma certeira. Aos seis minutos de jogo, João Vieira abriu o placar no Vovô da Cidade. Em ótima jogada do Papão, Bryan recebeu passe pelo lado direito e cruzou na medida para o volante bicolor marcar de cabeça. Paysandu 1 a 0 e Curuzu em festa.

Confira imagens da partida:

Depois de estar na frente do marcador, o Lobo diminuiu o ritmo de jogo e o Ituano voltou a assustar aos 20 minutos, quando Bruno Xavier recebeu lançamento na área e chutou no travessão, quase empatando a partida. Aos 28, mais uma grande defesa de Matheus Nogueira, dessa vez após uma cabeçada de Guilherme Mariano.

No final da primeira etapa, o time do Paysandu ficou na bronca a arbitragem. Em um período de cinco minutos, o juiz Lucas Paulo Torezin (PR) deu três amarelos em sequência: Quintana, Netinho e Nicolas. O camisa 11 está suspenso da próxima partida.

Pouco antes do 1º tempo terminar, o zagueiro Quintana sentiu dores na coxa e foi substituído pelo técnico Márcio Fernandes, obrigado a queimar uma substituição.

SEGUNDO TEMPO

A primeira boa chegada, agora do 2º tempo, foi novamente do Ituano. José Aldo, que teve uma passagem recente e marcante pelo Papão, recebeu passe em profundidade e finalizou com perigo. Em seguida, o Paysandu respondeu com Borasi. O argentino invadiu a área com velocidade, chutou cruzado, mas a bola explodiu na zaga do time paulista.

O volante Val Soares, que entrou no decorrer do segundo tempo, assustou o adversário em cobrança de falta. Quando todos esperavam uma bola na área, o jogador mandou direito para o gol e obrigou o goleiro Jefferson Paulino a colocar para escanteio.

Paulinho Boia, aos 37 minutos da etapa derradeira, chutou de fora da área em boa jogada. Em seguida, Yony González quase marcou o seu 1º gol pelo Lobo com um vôleio, mas a bola foi por cima do gol.

Já na reta final da partida, o Ituano se lançou ao ataque para empatar e o jogo ficou mais aberto. O Papão, por sua vez, soube se defender e garantiu os três pontos.

PRÓXIMO JOGO

O Paysandu enfrenta na próxima rodada o CRB-AL, pela 30ª rodada, na sexta-feira (4), no Rei Pelé. A equipe alagoana é comandada por Hélio dos Anjos, ex-técnico bicolor.

FICHA TÉCNICA

Paysandu 1x0 Ituano-SP – 29ª rodada – Série B

Data: 27/09/2024

Hora: 21h30

Local: Curuzu

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Wagner Junior Bonfim Ledo (PR) e Roberto Rivelino dos Santos Junior (PR)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Gol: João Vieira (Paysandu)

Cartão amarelo: Y. Quintana, Netinho, Nicolas, Carlão e Luan Freitas (Paysandu); Guilherme Mariano e José Aldo (Ituano)

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Y. Quintana (Kevyn), Carlão e Lucas Maia; João Vieira, Netinho (Luan Freitas) e Robinho (Val Soares); Jean Dias, Borasi (Paulinho Boia) e Nicolas (Yony González).

Técnico: Márcio Fernandes

Ituano: Jefferson Paulino, Marcinho, Claudinho, Guilherme Mariano e Richard (Guilherme Lazaroni); Rodrigo (Salatiel), Miquéias (Álvaro), José Aldo e Thonny Anderson; Bruno Xavier (João Carlos) e Vinícius Paiva (Leozinho).

Técnico: Alberto Valentim