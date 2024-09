Advogada de Hélio dos Anjos diz que Paysandu não pagou multa rescisória e caso pode ir à Justiça

O técnico Hélio dos Anjos, demitido do Paysandu no início deste mês, ainda não recebeu os valores referentes à rescisão contratual. A informação foi confirmada pela advogada do treinador, Manoella Molon. Em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, ela informou que tentou negociar os valores com o clube, mas, até o momento, não obteve retorno.

"Quando o clube rescindiu o contrato, o professor Hélio solicitou uma atenção especial para tentarmos a melhor composição possível com o Paysandu. Sugerimos o pagamento dos valores devidos de forma parcelada — em até um ano — para que o impacto para o clube fosse o menor possível. Contudo, infelizmente, até o momento, não chegamos a um denominador comum", disse a advogada.

Segundo Manoella Molon, após a oferta inicial feita pelo treinador, o clube enviou uma contraproposta. No entanto, conforme a advogada informou, o valor oferecido pelo Papão seria menor do que o previsto em contrato, além de ser proposto um parcelamento considerado "inviável".

Manoella afirma que há um prazo de dez dias para o pagamento da multa rescisória, contado a partir da data da demissão. Como o prazo foi extrapolado, a defesa do treinador cogita a possibilidade de judicializar o caso.

"A ideia sempre foi chegar a um acordo. Não cogitávamos ser necessário buscar na Justiça o pagamento dos valores devidos, mas, infelizmente, se não houver uma proposta minimamente aceitável, a judicialização será inevitável", afirmou.

O Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com a assessoria de comunicação do Paysandu, solicitou um posicionamento sobre o caso e aguarda um retorno.

Hélio no Paysandu

Hélio dos Anjos deixou o Paysandu no dia 5 de setembro, após derrota para o Amazonas-AM, na Curuzu, pela Série B. Após mais de um ano no Papão, com dois títulos conquistados e o acesso à Segundona, o treinador não resistiu a uma sequência de nove rodadas sem vitória na Segundona.

Somando as temporadas de 2023 e 2024, Hélio dos Anjos comandou o Paysandu em 61 jogos, com 28 vitórias, 21 derrotas e 12 empates, resultando em um aproveitamento de 52,4%.

A passagem de Hélio por Belém também foi marcada por embates com o executivo de futebol, Ari Barros. Eles entraram em confronto, o que levou o treinador a emitir um ultimato à diretoria: ou Ari seria demitido, ou ele deixaria o comando da equipe. Inicialmente, a diretoria optou por manter o técnico, mas os resultados em campo não sustentaram essa escolha.