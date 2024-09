Raio-X: próximo rival do Paysandu, Ituano é o time mais ‘vazado’ da Série B

O Paysandu tem tido uma campanha complicada na Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, o desempenho do próximo rival do Papão, o Ituano-SP, tem sido ainda pior, o que, ao mesmo tempo, gera esperança e receio para a bicolor. Na próxima sexta-feira (27/9), o Papão encara o rival paulista em casa, no Estádio da Curuzu.

De acordo com dados do portal Sofascore, especializado em estatística, analisados pela equipe de esportes de O Liberal, o Ituano é o time mais vazado da Série B, sofrendo 48 gols em 28 rodadas, com uma média de 1,7 gol por jogo. No Primeiro Turno, o Paysandu venceu o time de Itu por 5 a 3, em 15 de junho deste ano.

Os números do Galo de Itu fora de casa também não são os melhores. Das 14 partidas disputadas nesta temporada da Série B, o clube venceu somente duas, empatou uma e foi derrotado 11 vezes como visitante, a 4ª pior atuação fora de casa na Segundona, atrás somente de Brusque, Guarani e CRB. Atualmente, o Ituano é 18º colocado na classificação da Segundona, com 28 pontos, o segundo na zona de rebaixamento.

Ituano já goleou Papão na Curuzu

Apesar da má fase dos dois clubes, vale lembrar que a última vez que o Galo de Itu encarou o Paysandu na Curuzu, saiu vitorioso em uma goleada. Na época, a partida foi válida pelo quadrangular do acesso da Série C de 2021, e o Ituano goleou o Papão por 4 a 1, o que levou a revolta de alguns torcedores bicolores que invadiram o gramado. Naquela temporada o rubro-negro de Itu conseguiu o acesso para a Segundona, enquanto o Bicolor só subiu dois anos depois.

Situação do Paysandu

O Papão precisa de no mínimo cinco vitórias para garantir que vai afastar o “fantasma do rebaixamento” até o fim da temporada. Atualmente, a equipe bicolor é a 16ª colocada na tabela, o primeiro time fora do Z-4, e a partida contra o Ituano pode ser a virada de chave que o clube alviceleste precisa.

Paysandu e Ituano jogam nesta sexta-feira (27/9), às 21h30, no Estádio da Curuzu. A partida terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal Oliberal.com.