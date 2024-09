Após confusão com torcidas, Paysandu toma medidas para combater violência na Curuzu

A diretoria do Paysandu não quer que cenas de violência voltem a ocorrer ao redor dos estádios, e determinou medidas em uma reunião, na última terça-feira (24/9), após as cenas lamentáveis vistas na segunda-feira (23/9) de brigas entre torcedores antes e durante a partida contra o Sport-PE, pela 28ª rodada da Série B.

De acordo com o presidente do Papão, Maurício Ettinger, o clube irá reforçar ações internas de combate a violência nos estádios, e pensar em estratégias para evitar que as cenas se repitam em outros jogos da temporada.

Relembre a confusão

A torcida do Paysandu se envolveu em uma briga que tomou conta da Avenida Almirante Barroso, em Belém, na tarde da última segunda-feira (23/9), contra torcedores do Sport-PE, então rival do Papão no jogo daquela noite. Os torcedores do Leão pernambucano foram encurralados na frente da sede de uma torcida organizada do Clube do Remo, “aliado” do Sport, local que também foi alvo de depredações.

A briga só terminou com a chegada de agentes da tropa de choque da Polícia Militar. No total, 239 pessoas foram presas e encaminhadas à Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE). Além disso, 32 adolescentes foram apreendidos. Torcedores de “organizadas” do Sport também foram proibidos de entrar na Curuzu para assistir ao jogo daquela noite.

Além da confusão contra a torcida rival, alguns torcedores bicolores também se estranharam após a derrota do time por 1 a 0, em casa, e se agrediram na arquibancada da Curuzu após o fim da partida. Enquanto os "torcedores" brigavam, diversos objetos eram lançados em direção à confusão, enquanto funcionários do clube assistiam inertes à briga generalizada. Objetos também foram atirados no campo enquanto o jogo rolava, o que foi registrado pelo árbitro o André Luiz Skettino Policarpo Bento e pode gerar uma punição para o Papão.

Na próxima sexta-feira (27/9), o Papão encara o Ituano-SP, no Estádio da Curuzu, às 21h30, pela 29ª rodada da Segundona e busca uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento e “acalmar os ânimos” da torcida. A partida terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal Oliberal.com.