Com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Ituano; saiba mais

O Paysandu tá vivendo maus momentos na Série B do Brasileirão e, mesmo após a derrota em casa, para o Sport-PE, na última segunda-feira (23/9), o clube convocou a torcida para dar o apoio no próximo desafio no Estádio da Curuzu, desta vez contra o Ituano, na próxima sexta-feira (27/9), e anunciou o início da venda dos ingressos para a partida com preços promocionais.

As entradas estão sendo vendidas a R$ 30 o primeiro lote para o setor de arquibancada, sendo R$ 15 a meia-entrada promocional. Os preços devem aumentar gradualmente com o passar dos lotes, com o terceiro lote chegando a R$ 50. Já o setor das cadeiras estará custando R$ 150 para venda geral, e R$ 75 para meia-entrada e sócios-ouro. Todos os ingressos devem ter acréscimo de 10% em venda no cartão de crédito e 5% no débito.

Os ingressos estão à venda em todas as Lojas Lobo, no Estádio da Curuzu, e virtualmente no site IngressoSA.com. As pessoas com direito a gratuidade garantida por lei poderão retirar as entradas na quinta-feira (26/9), de 9h às 18h, no Estádio da Curuzu.

VEJA MAIS

Torcida 'na bronca'

Com o anúncio da venda dos ingressos, a torcida aproveitou para fazer reclamações nas redes sociais sobre a atual situação do Papão na Segundona. O clube está a uma posição de entrar na zona de rebaixamento, com 30 pontos, somente um a mais que o Brusque-SC, primeiro time do Z-4, e viu a situação ficar ainda mais crítica com a derrota em casa para o Sport-PE.

“Vocês que deveriam pagar a gente para ver esse show de horrores”, e “Se fosse 5 reais tava caro”, foram alguns dos comentários da Fiel nas redes sociais.

O Paysandu recebe o Ituano a partir das 21h30, na sexta-feira. A partida terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal Oliberal.com.