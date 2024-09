Após briga de torcidas, Paysandu convoca reunião para discutir estratégias de segurança na Curuzu

A diretoria do Paysandu realizará, nesta terça-feira (24), uma reunião para discutir novas estratégias de segurança nos jogos na Curuzu. O objetivo do encontro é evitar que as cenas de violência registradas nos arredores do estádio antes da partida entre o Papão e o Sport-PE, na última segunda-feira (23), se repitam. A informação foi confirmada pelo presidente alviceleste, Mauricio Ettinger, ao Núcleo de Esportes de O Liberal.

De acordo com o mandatário bicolor, após a reunião, o Paysandu deve estabelecer um novo protocolo de segurança para jogos de maior porte na Curuzu. Um comunicado oficial sobre o assunto será divulgado pelo clube na quarta-feira (25).

Na tarde de terça-feira, horas antes da partida contra o Sport-PE, centenas de torcedores dos dois clubes se envolveram em uma batalha campal na avenida Almirante Barroso, uma das mais movimentadas de Belém. Membros de uma torcida organizada do Rubro-Negro pernambucano foram encurralados em frente à sede de uma torcida organizada do Remo. O local também foi alvo de depredações.

A briga só terminou com a chegada de agentes da tropa de choque da Polícia Militar. No total, 239 pessoas foram presas e encaminhadas à Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE). Além disso, 32 adolescentes foram apreendidos.

Devido a esses incidentes, membros de organizadas do Sport-PE foram proibidos de entrar na Curuzu para assistir à partida, que começou às 18h30. O uso de camisas, bandeiras ou qualquer outro adereço relacionado às torcidas organizadas do clube pernambucano foi vetado. A proibição foi imposta pela Polícia Militar, com base em uma recomendação do Ministério Público do Pará.

Confusão após o jogo

Torcedores do Paysandu, inconformados com a derrota para o Sport-PE, causaram grande tumulto nas arquibancadas da Curuzu logo após o apito final da partida, que terminou com a vitória do Sport por 1 a 0. Um torcedor registrou a briga entre membros da própria torcida bicolor. As cenas rapidamente viralizaram na internet, evidenciando a tensão que marcou o confronto entre os rivais.

No vídeo compartilhado, é possível ver várias pessoas vestindo a camisa do Paysandu trocando socos e pontapés próximas à grade de proteção instalada perto do alambrado, colocada justamente para evitar o arremesso de objetos. Enquanto os "torcedores" brigavam, diversos objetos eram lançados em direção à confusão, enquanto funcionários do clube assistiam inertes à briga generalizada.

Contexto da polêmica

A partida entre Paysandu e Sport-PE tem sido marcada por polêmicas nos últimos dias, em razão da rivalidade entre as torcidas e dos laços históricos entre o Leão da Ilha e o Remo.

O Paysandu chegou a iniciar a venda de ingressos para a torcida visitante, mas suspendeu a comercialização, alegando questões de segurança e solicitando a realização da partida com torcida única. Atualmente, a capacidade de público na Curuzu é de apenas 16 mil torcedores.

No entanto, o Sport contestou a decisão, com base no Regulamento Geral da Competição da Série B, que garante a presença de torcidas visitantes nos estádios.