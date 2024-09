Briga de torcedores termina com tiros em frente ao estádio da Curuzu, em Belém; vídeo

Uma grande briga de torcedores foi registrada no início da tarde desta segunda-feira (23) aos redores do estádio da Curuzu, em Belém. Por volta das 12h, membros de organizada do Paysandu e do Sport-PE, adversário bicolor logo mais, em partida pela Série B, entraram em confronto próximo à sede de uma torcida do Remo. A confusão foi registrada por moradores da região e o vídeo circula nas redes sociais.

Nas imagens é possível ver várias cenas de violência. Em uma delas, um torcedor do Sport-PE é pisoteado por membros de uma organizada do Paysandu, próximo a um poste de energia. Além disso, os registros mostram bicolores encurralando rubro-negros em direção à sede de uma torcida organizada do Remo, que fica aos redores do estádio.

Após alguns minutos de barbárie em uma das principais avenidas de Belém, a Polícia Militar chegou ao local. Por meio de tiros de balas de borracha, os policiais conseguiram conter a confusão. A tropa de choque, inclusive, está no local.

Tropa de choque da PM aparece para controlar a briga (Wesley Costa/ O Liberal)

Histórico

A partida entre Paysandu e Sport-PE tem sido marcada por polêmicas nos últimos dias, em razão da rivalidade entre as torcidas e dos laços históricos entre o Leão da Ilha e o Remo.

O Paysandu chegou a iniciar a venda de ingressos para a torcida visitante, mas suspendeu a comercialização alegando questões de segurança e solicitando a realização da partida com torcida única. Atualmente, a capacidade de público na Curuzu é de apenas 16 mil torcedores.

No entanto, o Sport contestou essa decisão, amparado pelo Regulamento Geral da Competição da Série B, que garante a presença de torcidas visitantes nos estádios.

Diante disso, o Paysandu informou, no final de semana, que a torcida do Sport-PE ocupará apenas um espaço reservado no setor de cadeiras na Curuzu. Isso, segundo o clube, tem ocorrido em praticamente todas as partidas disputadas pela equipe bicolor nesta temporada – com exceção do confronto diante do Ceará.