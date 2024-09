Em jogo de extremos, Paysandu pega o Sport na Curuzu buscando respirar na Série B

O Paysandu terá uma parada indigesta nesta Série B. O Papão recebe o Sport-PE, nesta segunda-feira (23), às 18h30, na Curuzu, em Belém, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida mara um confronto de extremos na tabela, já que o Papão luta para não cair para a Série C e o Leão da Ilha briga para subir à Série A.

Na beira da zona de rebaixamento, na 16ª colocação com 30 pontos, o Paysandu tenta se afastar do temido Z4 e respirar na competição. A equipe bicolor pegará o Sport que vem em uma sequência de quatro jogos sem perder e ávido para entrar no G4, que pode ocorrer, caso o Leão desbanque o Papão na Curuzu.

A equipe paraense terá um desfalque certo para a partida contra o Sport. O zagueiro uruguaio Quintana está fora do jogo, já que terá que cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O técnico Márcio Fernandes possui as opções de Carlão, Wanderson e Luan Freitas, que podem desempenhar a função.

Uma vitória em casa, diante do torcedor, pode dar ao Paysandu um certo alívio na classificação. A “gordura” criada pelo Papão não existe mais e a vitória da Chapecoense-SC pressiona a equipe, que, mesmo que não vença, não tem a chance de entrar na zona de rebaixamento nesta rodada.

Pelo lado do Sport é a chance de avançar na Série B e chegar o G4, que é a zona de classificação à Primeira Divisão. Atualmente o clube pernambucano é o 5º colocado com 45 pontos, caso vença, ele assume a 4ª posição que neste momento é ocupada pelo Vila Nova-GO, que perdeu por 3 a 0 para o Ceará e pode ser ultrapassado.

A equipe rubro-negra possui a terceira melhor campanha com o visitante da Série B e se apega a isso para encara o Papão em Belém Para este jogo o clube nordestino pode não contar com o volante Fabrício Domínguez. O volante uruguaio se machucou na partida contra o Goiás-GO e é dúvida para o técnico Pepa. Para seu lugar uma das opções é o argentino Julían Fernández e também Pedro Vilhena.

Dois desfalques certos no time do Leão é o meia Titi Ortíz e o atacante Gustavo Coutinho, ambos terão que cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo e não viajaram a Belém. Wellington Silva é o atleta que pode entrar no lugar de Ortiz. Já Coutinho é reserva na equipe e o técnico Pepa pede opções para o decorrer do jogo.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio da Curuzu – Belém (PA)

Data: Segunda-feira (23/09)

Horário: 18h30

Arbitragem: Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa De Oliveira (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

Paysandu: Diogo Silva; Edílson, Bryan Borges (Wanderson), Lucas Maia e Kevyn; João Vieira, Leandro Vilela e Esli Garcia (Cazares), Jean Dias, Borasi (Yony) e Nicolas. Técnico: Márcio Fernandes

Sport: Caíque França, Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Dalbert; Julián Fernández, Felipe e Lucas Lima; Wellington Silva, Barletta e Zé Roberto. Técnico: Pepa